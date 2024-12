Zebre ora mature e solide. Grande vittoria in rimonta

cenaia

1

viareggio

2

CENAIA: Baglini, Rossi, Solimano (37’ st Ferretti), Remorini (37’ st Pecchia), Signorini, Puleo, Papini, Quilici (17’ st Marcon), Canessa (45’ st Goretti), Neri, Apolloni (28’ st Puccini). (A disposizione: Landucci, Bartolini, Di Bella, Cocucci). All. Nicola Sena.

VIAREGGIO: Carpita, Bellini, Bertelli, Bianchi, Ricci, Bertacca, C. Belluomini, Remedi, Morelli (33’ st Nannetti), Bibaj (17’ st Goh), Ortolini. (A disposizione: Manfredi, Morandini, Baracchini, Sorbo, Minichino, Barsotti, T. Belluomini). All. Christian Amoroso.

Arbitro: Lucanie di Molfetta (assistenti di linea Sordi e Amzil di Firenze).

Reti: 14’ pt Canessa (C), 26’ Bibaj (V); 32’st Bertacca (V).

Note: ammoniti C. Belluomini (V), Bertelli (V), Bianchi (V) e Carpita (V); angoli 7-6 per il Cenaia; recupero 1’ pt e 5’ st.

CENAIA – Il Viareggio targato Amoroso ha cambiato passo e ora ha nel mirino concreto il secondo posto (probabilmente è quello il massimo obiettivo da darsi, cercando di andare a giocarsi al meglio i playoff di fine stagione, dando per quasi certo che un Camaiore così rullo compressore ormai non si prende più a meno di clamorosi e continui scivoloni dei bluamaranto che però sinora sono ben lontani dal dare segnali di cali netti).

Le zebre sul mai facile campo di Cenaia si mostrano squadra tosta, granitica, solida e adesso anche dai chiari concetti di gioco oltre che dall’intensità e dal ritmo diverso rispetto a quella di qualche tempo fa. Insomma, la cura Amoroso nel gioco ma anche nei risultati di questa Eccellenza sta dando i suoi frutti. A Cenaia in questa stagione ancora non ci aveva mai vinto nessuno. Ci è risucito il Viareggio, imponendosi in rimonta 2-1.

Il 4-2-3-1 bianconero ha avuto la meglio sul 3-5-2 di Sena. Notevole il supporto del tifo viareggino che ha fatto sembrare che in casa ci giocassero le zebre. Il match però lo sbloccano i padroni di casa su calcio d’angolo con la zampata di Canessa. Carpita poi si dimostra vigile alzando i tentacoli sulla volèe di Quilici e sul tocco volante di Matteo Rossi. La replica degli ospiti è con Gersi Bibaj che al suo terzo tentativo fa centro segnando l’1-1 su punizione di pregevolissima fattura che supera la barriera e si insacca all’angolino basso dove Baglini non può arrivare. Nella ripresa la partita resta equilibrata ma si fa sempre preferire un po’ di più il Viareggio che poi a poco più di un quarto d’ora dalla fine trova il gol-partita del ribaltone col difensore centrale Luca Bertacca che corona la solita prestazione super dietro con un piazzato radente dei suoi che si infila all’angolo alla destra di un Baglini in ritardo.