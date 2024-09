Zenith a San Marino. Caccia ai primi punti: "Testa e coraggio»

Zenith Prato a caccia dei primi punti nel girone D di serie D. Sfida delicata quella che attende, oggi alle 15, i ragazzi allenati da Simone Settesoldi per la seconda giornata di andata sul campo del San Marino, altra squadra ancora a secco di punti in questo avvio di stagione. I bluamaranto devono cercare di rifarsi prontamente, dopo la sconfitta beffarda incassata domenica scorsa al Lungobisenzio nei secondi finali per mano dello United Riccione. Intanto nella serata di presentazione della società ai tifosi e alla città è stato presentato anche il nuovo sponsor della prima squadra Zenith Prato, che sarà Villa Guicciardini. Una iniezione di fiducia da parte del territorio, che, così come la presenza sugli spalti di tifosi, autorità e rappresentanti dello sport e della politica, ha rinfrancato tutto l’ambiente, desideroso di rifarsi dopo l’esordio da dimenticare nel risultato.

"Il San Marino ha dei valori, giocatori di esperienza in campo, ma potrebbe essere una partita più alla nostra portata rispetto a quella della settimana scorsa. Dobbiamo andare a San Marino per giocarcela ad armi pari, senza timori reverenziali per il blasone e per la storia dei nostri avversari – commenta mister Settesoldi alla vigilia del match –. E’ una squadra molto forte fisicamente che può far paura sui calci piazzati. Servirà concentrazione, attenzione, fino alla fine dei minuti di recupero. Non ho preoccupazioni, perché malgrado la sconfitta i miei giocatori domenica scorsa avevano ampiamente meritato il pareggio. In queste partite dobbiamo dimostrare qualcosa in più, dobbiamo andare a prenderci quei punti che ci serviranno per raggiungere l’obiettivo salvezza".

Qualche problemino di organico, però, la Zenith Prato lo avrà in questa lunga trasferta (una delle più lunghe del girone). Se è vero che in panchina torneranno Rosi e Falteri, è altrettanto vero che ci sarà da fare i conti con le assenze degli infortunati Tempestini e Prati (distaccamento del tendine rotuleo per lui, ne avrà per almeno un mese) e degli squalificati Poli e Messini.

E’ molto probabile che nel consueto 4-3-1-2 mister Settesoldi non si discosti molto dalla formazione di domenica scorsa: Brunelli in porta. Casini (o Malpaganti) sulla corsia di destra, Cela e Fiaschi a comporre il duo di centrali difensivi, con Fiore (o Bellini) terzino sinistro. A centrocampo Saccenti e Toci ai lati di Gemignani, con Kouassi dietro le due punte, che in partenza potrebbero essere Mertiri e Vezzi, con Falteri pronto a subentrare a gara in corso, come lo stesso Rosi, che fra centrocampo e attacco potrebbe apportare un po’ di brio con le squadre più stanche e allungate. A dirigere l’incontro sarà Akash Jose’ Maria Nuckchedy di Caltanissetta, coadiuvato dai due assistenti Giamo Scorrano di Lecce e Vincenzo Manno di Milano.

Le altre sfide della seconda giornata di andata del girone D di serie D: Fc Pistoiese-Cittadella Modena; Piacenza Calcio-Corticella, Prato-Lentigione Calcio, Sammaurese-Ravenna 1913; Sasso Marconi-Fiorenzuola; Tuttocuoio-Progresso; United Riccione-Forlì.

L. M.