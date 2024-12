Zenith, c’è l’Imolese. "Giocare al massimo. E non fare regali...»

Portare a casa una vittoria fra le mura ‘amiche’. La Zenith Prato oggi pomeriggio alle 14.30, nella penultima giornata di andata del girone D di serie D, ospiterà la corazzata Imolese al Lungobisenzio per provare a regalare una gioia ai propri tifosi e per guadagnare una miglior posizione nella lotta salvezza. In settimana la Zenith Prato ha anche completato la rosa aggiungendo la punta che mancava nell’arsenale a disposizione di mister Settesoldi e tesserando Stefano Longo, classe 2002, ex Vogherese nel girone E di serie D, dove in questa stagione ha messo a referto 12 presenze, oltre alle 3 collezionate (sempre ad inizio stagione) con la Castellanzese.

Una relativamente giovane promessa, prima punta molto fisica, che ad inizio carriera aveva fatto intravedere grandissime potenzialità nella primavera del Monza e ai suoi primi anni in serie D, prima di infilare alcune stagione condite da alterne fortune in fase realizzativa. Il giocatore è già a disposizione del tecnico bluamaranto per la sfida odierna, anche se molto probabilmente partirà dalla panchina. "Per noi sarebbe fondamentale trovare un successo in queste ultime due partite prima della sosta natalizia e mi piacerebbe davvero tanto regalare una gioia ai nostri tifosi al Lungobisenzio – commenta Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato -. Avremo di fronte uno degli avversari peggiori che ci potessero capitare. L’Imolese è una squadra che gioca molto bene a calcio. Ha un parco attaccanti davvero importante e gioca un 4-2-3-1 moderno. E’ una squadra forte. Lo dicono i numeri e la classifica. Ma io mi aspetto il colpo dell’anno e che la squadra giochi al massimo per provare a vincere. Dobbiamo evitare errori gratuiti e regali: l’Imolese non ne ha bisogno. Se riusciremo a stare concentrati e compatti in fase difensiva, poi nella ripresa potremo giocare anche sugli episodi e provare sfruttare il nostro atletismo".

Qualche assenza da considerare in casa Zenith Prato: non saranno sicuramente della partita l’infortunato Messini e anche Pupeschi, che sta recuperando, ma che verrà tenuto ancora a riposo precauzionale. Nel 4-3-1-2 ormai abituale della Zenith Prato, dunque, Brunelli starà ancora fra i pali della porta. In difesa Fiaschi potrebbe far rifiatare Casini sulla corsia di destra, mentre a sinistra dovrebbe esser confermato Perugi. Al centro quasi certamente la coppia composta da Cela e Tempestini. A centrocampo Cecchi agirà da play maker, con ai suoi lati Kouassi e Moussaid (o Saccenti), con Rosi (o Toci) trequartista dietro alle due punte, che dovrebbero ancora una volta essere Cellai e Falteri. In panchina, pronti a subentrare a gara in corso, anche i vari Mertiri, Longo, Toccafondi, Fiore.