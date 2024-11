Zenith fa tris, ecco il riscatto tanto atteso

Zenith Prato

ZENITH PRATO (4-3-1-2): Brunelli; Fiaschi, Cela, Pupeschi, Perugi; Kouassi, Cecchi, Saccenti (65’ Rosi); Toci (53’ Bicchierini); Mertiri (73’ Falteri), Cellai (83’ Tempestini). A disp. All. Settesoldi.

TUTTOCUOIO (5-3-2): Dainelli; Moretti, Bardini (75’ Benericetti), Salto Lomba, Lorenzini (75’ Ciotola), Contipelli (90’ Centonze); Fino, Russo (80’ Sansaro), Haka; Massaro (65’ Di Natale) Acosty. All. Firicano.

Arbitro: Moro di Novi Ligure.

Reti: 9’ Cellai, 52’ Contipelli, 79’ Kouassi, 81’ Falteri.

Torna a sorridere la Zenith Prato nel girone D di serie D e lo fa superando per 3-1 il Tuttocuoio, al termine di una gara generosa e quasi senza sbavature. Un successo importantissimo, che fa salire a quota 11 i bluamaranto e permette loro di raggiungere il Prato, mantenere il passo delle dirette avversarie per la salvezza, United Riccione e San Marino, e distanziare ulteriormente il fanalino di coda Sammaurese. Parte meglio la formazione di casa. Subito pericolosi i bluamaranto al 5’ con una bella azione manovrata e la botta da fuori di Cecchi, deviata in calcio d’angolo dalla difesa ospite. Al 9’, proprio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, arriva anche il vantaggio della Zenith Prato grazie al colpo di testa in area piccola di Cellai, che beffa il suo diretto marcatore e il portiere e insacca da distanza ravvicinata. Al 15’ ancora pericolosa la squadra pratese con il solito calcio d’angolo calciato da Cecchi che stavolta pesca Pupeschi sul secondo palo, ma il suo tocco viene ribattuto sul fondo dalla retroguardia del Tuttocuoio. Poi la gara si fa più equilibrata. Passata la sfuriata iniziale la Zenith Prato bada in maniera molto decisa ed energica a difendere il vantaggio acquisito e concede pochissimo agli avversari, che si rendono vagamente pericolosi solo con un colpo di testa di Massaro. Nella ripresa al 52’ arriva immediato il pareggio del Tuttocuoio: calcio di punizione dalla trequarti che spiove sul secondo palo, a vuoto la difesa di casa e Contipelli infila la zampata che lascia di sasso Brunelli da distanza ravvicinata e rimette in equilibrio il risultato. Il gol del pareggio dà morale al Tuttocuoio, che prova ad alzare i giri del motore. I padroni di casa provano ad agire di rimessa e al 69’ si rende ancora pericoloso Cellai, che da fuori area tenta il tiro a girare e per poco non trova l’incrocio dei pali con un eurogol. Il risultato rimane in bilico.

Al 79’ i ragazzi di Settesoldi trovano il gol del nuovo vantaggio grazie ad una splendida sponda di petto di Cellai che libera al tiro l’accorrente Kouassi, bravo a tenere basso il pallone e a battere l’estremo difensore ospite. Due minuti dopo Falteri si inventa un missile terra aria che non lascia scampo a Dainelli e si infila nel sette, per il 3-1 dei padroni di casa che sembra mettere in ghiaccio il risultato. La reazione del Tuttocuoio è disordinata e crea pericoli con un tentativo a lato di Benericetti e uno altissimo di Di Natale. I pratesi si chiudono a riccio e, lottando su ogni pallone, riescono a portare a casa una vittoria meritata che è anche una bella boccata di ossigeno per la stagione.

L.M.