Zenith, l’anno nuovo inizia bene: avanti così

United Riccione 1 Zenith Prato 3

UNITED RICCIONE: Sparaventi, Vacca, Madonna, Carbonara, Egharevba, Zolezzi, Paoloni, Osvaldo, Pollini, Greco, Monaco. A disp. Kiri, Marchese, Di Fronzo, Caputo, Francucci. All. Cortellini.

ZENITH PRATO: Brunelli, Casini, Cela, Cellai, Kouassi, Longo, Perugi, Pupeschi, Rosi, Toccafondi, Toci. A disp.: Landini, Asproni, Falteri, Fiore, Mertiri, Moussaid, Nistri, Saccenti, Tempestini. All. Settesoldi.

Arbitro: Navarino di Taurianova.

Reti: 12’ Toci, 45’ Greco, 70’ e 77’ Falteri.

Debutto con vittoria, nel 2025, per la Zenith Prato, che si impone per 3-1 in casa dello United Riccione. Una vittoria che fa volare a quota 19 punti i pratesi, ad un soffio dall’uscita della zona play out del girone D di serie D. Partono forte i ragazzi di Settesoldi. Al 7’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Kouassi, il pallone arriva a Longo tutto solo che però calcia sull’esterno della rete. Tre minuti dopo Toccafondi non riesce a tenere basso il pallone su un cross perfetto di Rosi. Il vantaggio ospite però è nell’aria. Al 12’ Cela vede Cellai e lo serve, la punta pratese fa la sponda per l’accorrente Toci che di destro infila l’1-0. La doccia fredda scuote lo United Riccione, che traballa. Al 20’ è Cellai con un gran colpo di tacco a costringere agli straordinari il portiere di casa. Al 24’ si vede in avanti per la prima volta lo United Riccione con un tiro pericoloso dal limite. Al 45’, un po’ a sorpresa, arriva inaspettato il pareggio della squadra di casa, con la zampata di Greco che conclude una serie di batti e ribatti in area di rigore ospite. Si va quindi al riposo con il risultato in perfetta parità.

Al rientro in campo dagli spogliatoi è ancora la Zenith Prato a provare subito con un tiro centrale di Rosi a metter paura agli avversari. Lo United Riccione risponde però immediatamente con una conclusione insidiosa di Monaco che sfiora il palo. Al 70’ ci pensa allora il sinistro chirurgico di Falteri a pescare il 2-1 in favore dei ragazzi allenati da Settesoldi, che però due minuti dopo rischiano ancora una volta di incassare il pari quando una serie di rimpalli in area liberano al tiro Zolezzi, prontamente murato da un attento Brunelli. Nell’azione successiva Longo pesca Cellai in area di rigore, ma la punta pratese è sfortunata nel centrare in pieno il palo con un gran bel colpo di testa. Il 3-1 bluamaranto è soltanto rinviato di 4’, visto che al 77’ lo stesso Cellai imbuca per Falteri, che con freddezza chiude con largo anticipo la contesa, realizzando la personale doppietta. Nel recupero, con lo United Riccione ormai arreso, altre due occasioni per Rosi, entrambe respinte dal bravo Sparaventi. Va bene anche così alla Zenith Prato, che fa un passo importantissimo verso la salvezza.