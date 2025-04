Zenith Prato: Speranza di Salvezza in Serie D tra Penalizzazione e Ultime Sfide

Due giornate al termine della regular season. Aritmeticamente è ancora tutto possibile nelle zone basse della classifica. La Zenith Prato, quindi, può tenere accesa una fiammella di speranza anche senza considerare l’esito del ricorso che presenterà nei prossimi giorni per cercare di ridurre la maxi penalizzazione di 15 punti ricevuta in seguito al tesseramento irregolare del difensore Samuele Tempestini. La squadra si trova all’ultimo posto in graduatoria, con 22 punti, al pari di United Riccione e Fiorenzuola. Domenica prossima, nel penultimo turno, gli amaranto affronteranno in trasferta l’Imolese, squadra già salva e fuori anche dalla lotta per i play off; poi, nell’ultima giornata, ospiteranno invece il Piacenza, altra squadra che è già tranquilla e sicura della permanenza in serie D. L’obiettivo dei pratesi è quello di portare a casa tutti e 6 i punti a disposizione e raggiungere quota 28, prima di tutto per cercare di mettere alle spalle due formazioni che retrocederanno direttamente in Eccellenza e poi per sperare di guadagnare la possibilità di giocarsi ai play out la permanenza in serie D. Affinché questo accada, però, potrebbe non bastare l’en plein nelle ultime due giornate. Da regolamento, infatti, ci devono essere meno di 8 punti di distacco (la famosa forbice) fra due contendenti che dovranno giocarsi la salvezza ai play out. Bisogna quindi buttare un occhio ai risultati delle altre squadre coinvolte nella lotta salvezza e poi capire come chiuderà in classifica la squadra di via del Purgatorio. Partiamo dal basso. Lo United Riccione nella penultima giornata farà visita alla Sammaurese in uno scontro diretto che potrebbe segnarne in maniera definitiva le speranze di salvezza, visto che la squadra di San Mauro Pascoli precede le formazioni in ultima piazza di 5 lunghezze a 27 punti. Il Fiorenzuola, invece, farà visita al già salvo Tuttocuoio. Nell’ultimo turno lo United Riccione sfiderà il San Marino, il Fiorenzuola ospiterà il Prato. Queste le due formazioni che la Zenith tenterà di mettersi alle spalle, per avvicinare la Sammaurese e il Corticella (ora a 33 punti) che andrà sul campo di una Pistoiese in crisi di risultati. Se la Sammaurese non farà più di un punto in due gare, la Zenith con il filotto di successi potrebbe superarla e chiudere in quartultima piazza. In quel caso dovrebbe guardare alla quintultima, mentre se rimanesse dietro la Sammaurese dovrebbe puntare alla sestultima. San Marino e Progresso sono adesso sestultimi a 35 punti. Una delle due non dovrebbe farne altri nelle prossime due giornate per poter essere sfidata dai pratesi ai play out. Il San Marino ospiterà il Forlì già sicuro della vittoria del campionato e il Progresso verrà a giocare col Prato già salvo al Lungobisenzio. Nell’ultimo turno, poi, la Sammaurese farà visita al Lentigione, mentre il Corticella giocherà contro il Sasso Marconi e il Progresso sfiderà il Ravenna in casa. Fra tutte, quella che rischia di più nelle ultime partite sembra il Corticella, ma per la Zenith Prato, senza una revisione della penalizzazione in appello, giocarsi i play out sembra comunque un’impresa quasi impossibile.