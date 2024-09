Zenith Settesoldi: "I risultati arriveranno"

"E’ un momento un po’ così. CI gira tutto molto male. Mi dispiace per i ragazzi, perché hanno fatto una grande prestazione, per oltre un tempo in inferiorità numerica, giocando al pari della capolista Tau Calcio. Il risultato ancora una volta non ci ha sorriso e non rispecchia la fatica e l’impegno che abbiamo messo in campo". E’ ovviamente rammaricato, ma più che altro per la posizione di classifica, Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato che si trova ancora in penultima posizione dopo il ko per 1-0 rimediato contro la prima della classe, al termine di una partita equilibrata e combattuta, decisa soprattutto dall’espulsione di Gemignani a poco più di dieci minuti dal termine del primo tempo.

"La squadra è da elogiare in blocco per la prestazione fornita. Non si è vista questa grande differenza in campo. Abbiamo lavorato bene in settimana e i ragazzi hanno fatto tutto in maniera perfetta, anche in dieci – insiste il tecnico bluamaranto -. La cosa che più mi rammarica è che non ho visto equità nelle decisioni in campo. Espulsione a parte, negli interventi in generale non ho visto lo stesso metro di giudizio. La punizione del gol del Tau mi è sembrata un po’ leggera e concessa frettolosamente. Su Kouassi sono stati fatti 10-12 falli senza che l’arbitro abbia mai tirato fuori un cartellino. Aumenta il rammarico, ma ribadisco che alla mia squadra non posso che dire di continuare così, con questa concentrazione e con questa voglia. I risultati poi arriveranno, fermo restando che sappiamo che sarà un’annata difficile, dove ci sarà da lottare ogni domenica col coltello fra i denti".

La Zenith Prato, dopo questa sconfitta, resta a quota 1 punto, davanti soltanto al Progresso, fanalino di coda con zero punti. Per fortuna non si è smosso granchè, in questa giornata, nella parte bassa del tabellone del girone D di serie D, con la Sammaurese che ha perso contro il Tuttocuoio e si trova ancora a 2 punti e Corticella E United Riccione a quota 3 dopo i ko rispettivamente contro Forlì e Cittadella Vis Modena. "Ai ragazzi non si può che dire bravi sul piano dell’impegno, perché anche dopo l’espulsione abbiamo tenuto bene il campo contro la capolista – precisa Enrico Cammelli, vice presidente del sodalizio di via del Purgatorio -. Purtroppo sarò ripetitivo, ma bisogna migliorare in tutte le situazioni pericolose. Questo primo mese di serie D ci ha insegnato che appena sbagli una virgola vieni castigato. Abbiamo fatto di nuovo un fallo evitabile al limite dell’area di rigore e il Tau ci ha punito. Teniamo la testa alta e continuiamo a lavorare, senza cercare alibi, senza fare polemica con gli arbitri e iniziando già a pensare alla sfida di domenica prossima contro la Sammaurese, che per noi è già un crocevia fondamentale".

Leonardo Montaleni