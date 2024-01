Zenith Valentini: "Avanti da protagonisti"

Quarto posto in classifica con 23 punti, in piena corsa per un posto al sole nei play off del girone A di Eccellenza. Prima parte di stagione con bilancio decisamente positivo per la Zenith Prato allenata da mister Simone Settesoldi, che malgrado i tanti cambiamenti in estate e qualche risultato altalenante di troppo, specie nella primissima parte dell’anno, è comunque riuscita a chiudere il girone di andata in una posizione di tutto rispetto. Merito soprattutto dell’ultimo mese, con quattro risultati utili consecutivi (3 vittorie e un pareggio) che, in un girone molto combattuto, hanno fatto sicuramente la differenza fra stare nella terra di nessuno e doversi guardare le spalle in ottica play out e stare a ridosso del podio provvisorio. Bottino di 6 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte nelle prime 15 gare disputate per i bluamaranto, che hanno realizzato 22 gol subendone 14.

A voler essere pignoli, guardando le prestazioni, soprattutto nei primi mesi della stagione la squadra ha faticato a concretizzare la gran mole di occasioni create, finendo per perdere punti importanti per strada. Tutti fattori su cui lavorare nel 2024 per rimanere nelle zone nobili e provare a raggiungere i play off per il secondo anno consecutivo. "Purtroppo siamo a 9 punti dalla prima in classifica, speravo di essere più vicino alla vetta per provare a competere fino alla fine per la vittoria del campionato, ma non posso dire che questa prima parte di stagione sia negativa – commenta il presidente della Zenith Prato, Carmine Valentini -. Abbiamo pagato una partenza a rilento. Il mese di dicembre è stato superlativo, quindi conserviamo fiducia nei confronti della squadra. C’è stata un po’ troppa altalenanza nei risultati per competere con altre corazzate che invece sono state più continue. Per noi l’Eccellenza è comunque una categoria molto importante che ci dà lustro e che siamo contentissimi di fare da protagonisti. Manca ancora un girone di ritorno e ci saranno tante partite difficili, ma mi auguro di continuare a fare bene".

L’ultima sottolineatura del presidente bluamaranto è per il lavoro fatto nel settore giovanile: "Siamo contenti di aver valorizzato in prima squadra tanti ragazzi del vivaio classe 2003, 2004 e 2005 – chiosa Valentini - L’augurio alla Zenith Prato per il 2024 e per il futuro in generale è quello di riconquistare nel più breve tempo possibile tutti i campionati Elite nel settore giovanile. Solo così avremo le giuste basi per pensare a qualcosa di ancora più grande"

L. M.