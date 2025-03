A Montecatini. Torna il trofeo Canestrelli, ’classica’ amatoriale. Una gara che unisce agonismo e solidarietà

Si torna a parlare del Trofeo Massimiliano Canestrelli, giunto alla sua ottava edizione, organizzato dal Team Cicloidea, con il patrocinio del Comune di Montecatini Terme. La corsa ciclistica per amatori, valevole anche come prova della Coppa Toscana, ricorderà il commerciante di Pescia appassionato di ciclismo, scomparso prematuramente nel 2016 a causa di una malattia. Una gara che unisce l’agonismo e la solidarietà, in quanto la competizione prevede che il ricavato verrà dato in beneficenza all’Aisla, acronimo dell’associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, che si occupa dell’assistenza dei malati di Sla e della promozione della ricerca scientifica per combattere questo insidioso male neurodegenerativo. Da qui l’invito agli amatori ad essere presenti a questa gara in programma domenica 6 aprile alla quale è possibile già preiscriversi sul sito web www.uisp.it/toscana/ciclismo/menu-integrato/.

La partenza ufficiosa avverrà alle 9 dal viale Verdi a Montecatini Terme, con il via ufficioso, mentre la partenza ufficiale dopo un breve tratto di trasferimento sarà data da Borgo a Buggiano, in località Santa Maria. Il tracciato propone per 5 volte un circuito di 11 km totalmente pianeggiante attraverso la Casa Bianca, Chiesina e Borgo a Buggiano, quindi i concorrenti torneranno a Montecatini e affronteranno la breve salita di Vico per un totale di 74 km, con l’arrivo posto sul viale Verdi. All’ottavo Trofeo Massimiliano Canestrelli, saranno premiati i primi tre concorrenti di ogni categoria. Si ricorda che la corsa è limitata a un massimo di 200 partenti e il costo dell’iscrizione è di 17 euro.

An.Mann.