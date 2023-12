Addio al direttore Franco Binda. Una vita per le corse di ciclismo

All’età di 76 anni ci ha lasciato Franco Binda. Direttore di corsa per 44 anni al seguito delle corse ciclistiche più importanti ha sempre avuto ottimo rapporto con tutti, stimato da società, atleti e dirigenti. Fu sua l’idea (insieme a Carlo Buzzi) di proporre al Velo Club Oggiono di Daniele Fumagalli l’organizzazione del Piccolo Giro di Lombardia oggi una fra le manifestazioni più importanti del calendario internazionale degli Under 23. Orgogliosamente brianzolo era nato a Barzago nel Lecchese ma ha sempre vissuto a Besana Brianza. Ha saputo ricoprire il suo ruolo con professionalità ed eleganza, con passione e attenzione, in coppia con l’amico Giuseppe Rivolta di Sovico patron del Giro d’Italia donne. Nella vita era un affermato rivenditore di vari materiali edili per costruzioni. Lascia la moglie Natalina, i figli Elena, Roberta e Paolo con tutti i nipoti. La cerimonia funebre sarà celebrata nella Chiesa SS Redentore di Cortenuova (Lc) domani alle 10.30.

Dan.Vig.