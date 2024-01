Alice Arzuffi alla conquista dell’Europa

Prosegue la preparazione di Alice Arzuffi in previsione della nuova stagione su strada.

La ciclista professionista di Seregno, pluritricolore nel Ciclocross e più volte medagliata ai Campionati Europei nella medesima specialità, per il secondo anno difenderà i colori della formazione tedesca Ceratizit WNT Pro Cycling, formazione del circuito World Tour della categoria donne elite. Per Alice, che ha deciso di chiudere con il Ciclocross a fine 2022, l’anno nuovo sarà focalizzato sulle competizioni del calendario internazionale UCI fra cui spiccano il Giro d’Italia, il Tour de France e le maggiori classiche in linea. L’obiettivo di Alice è migliorare la precedente annata che l’ha vista gareggiare in tutta Europa dove ha raccolto numerosi piazzamenti fra le prime dieci classificate di cui ricordiamo il terzo posto nella quarta tappa del Baloise Ladies Tour in Belgio, l’ottavo nel campionato italiano a cronometro e la quinta posizione nella seconda tappa del Festival Elsy Jacobs in Lussemburgo. Inoltre, è stata una spalla preziosa alle compagne in numerose corse e tappe e specialmente al Tour de France.

Il debutto ufficiale in gara è previsto per la metà del mese di febbraio presumibilmente nella Settimana della Comunità Valenciana, in Spagna.

Dan.Vig.