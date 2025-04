Anna Mucciarini di Serramazzoni trionfa nella cronosquadre al Liberazione Day

Serramazzoni si conferma terra di campioni nel ciclismo sulla scia di Rachele Barbieri la quindicenne Anna Mucciarini si è laureata campionessa italiana nella cronosquadre a Roma nel Liberazione Day alle Terme di Caracalla. La Mucciarini che gareggia per la team bresciano Flanderslove ha indossato la sua prima maglia tricolore nella prova titolata assieme ad Anna Bonassi, Emma Coccia e Beatrice Trabucchi (già nel team Ale Ciclyng Modena nella stagione del ciclocross ndr), scattate per ultime come da sorteggio hanno superato altri due team della Lombardia. L’atleta serramazzonese dopo aver iniziato a pedalare tra le giovanissime con la casacca dell’A.C.Serramazzoni diretta da Benito Mantovi ha debuttato tra le esordienti sempre sotto la società locale conquistando la maglia di campionessa provinciale. È poi approdata tra le allieve con la casacca del team bresciano guidato da Fiorenzo Magni e lo scorso anno si è aggiudicato una corsa in perfetta solitudine a Castelfiorentino. Giornata negativa per il pavullese Luca Covili al Tour of the Alps che dopo essere rimasto con il gruppo dei migliori sulla salita finale nella successiva discesa su San Candido ha perso diverse posizioni ed è sceso al 21° posto nella classifica generale perdendo la posizione di leader della classifica dei team, dove VF Group Bardiani è ora sul terzo gradino del podio.

La 107^ edizione del Giro d’Italia transiterà da Frassinoro il 21 maggio e per l’occasione tra le iniziative sarà presente il figlio di Fausto Coppi, Faustino, intervistato da Leo Turrini.

Elio Giusti