Appuntamento a marzo. ‘Internazionali’ di Mtb a Monte Argentario

A marzo 2025 arrivano a Monte Argentario gli "Internazionali di mountain bike". Si è tenuta nella serata di sabato, al Boutique Hotel Torre di Cala Piccola, la presentazione degli appuntamenti che vedono in prima linea il Gruppo Ciclistico Monte Argentario. Le date sono già segnate: il 22 marzo 2025 ci sarà la gara Cross Coutry degli Internazionali d’Italia Series Uci Elite maschile e femminile e Junior maschile e femminile, con atleti di caratura mondiale. Il giorno successivo la gara Cross Country degli Internazionali d’Italia Series Uci per le categorie Giovanissimi, Esordienti e Allievi. Poi, il 29 marzo, la gara Cross Country dei Giovanissimi, aperta a tutti i bambini, anticipo della Granfondo in programma il 30 marzo. La tradizionale gara di mtb giungerà alla 18esima edizione, con un percorso di 42 chilometri e con 1400 metri di dislivello. Hanno partecipato alla presentazione, moderata dal giornalista de La Nazione Andrea Capitani, i responsabili del Gruppo ciclistico Maurizio Rosi e Domenico Solari, che hanno fatto presente la grande attenzione del sodalizio verso i sentieri, con il desiderio di destagionalizzare il turismo e portare i grandi eventi all’Argentario. Il gruppo Erqole ha annunciato la collaborazione con il Gruppo ciclistico, che "mira a promuovere l’Argentario come destinazione per chi cerca un turismo che valorizzi la natura – ha detto il presidente di Erqole Flavio Bucciarelli –. Un gioiello per gli esploratori nazionali e internazionali, la missione è di valorizzare questa tendenza e suscitare ancora più interesse alla scoperta delle meraviglie di questo territorio attraverso la bici". L’ex ciclista professionista Enrico Grimani e il dottore Stefano Di Girolamo hanno sottolineato l’importanza e l’attenzione verso i giovani, mentre il sindaco Arturo Cerulli e l’assessore allo sport e al turismo Chiara Orsini hanno ricordato i lavori della ciclabile tra Santa Liberata e Pozzarello, oltre a puntare sul turismo ciclistico anche con le infrastrutture.