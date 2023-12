Audace Galluzzo, colpo Vestri. Toccafondi sale in Promozione

A fine anno distribuiamo simbolicamente gli Oscar del ciclismo fiorentino in base ai risultati e agli avvenimenti svoltisi in provincia di Firenze. Per quanto riguarda i risultati individuali la statuetta va indubbiamente al diciassettenne juniores Fabio Del Medico che ha conquistato due titoli italiani su pista nelle specialità del Keirin e della velocità. L’atleta del Velo Club Scuola Ciclismo Empoli, dotato di classe e talento e seguito in maniera particolare dai tecnici della Nazionale, ha preso parte anche con la maglia azzurra al Campionato del Mondo in Colombia, mentre proprio qualche giorno fa a Francoforte, in Germania, ha conseguito un secondo e un terzo posto concludendo brillantemente la stagione. Oltre all’Oscar di Del Medico che nel 2024 punterà soprattutto all’attività su pista, altro premio alla società Hopplà Petroli Firenze, prima società tra gli élite e under 23 in Toscana per numero di vittorie che sono risultate quindici. Il velocista colombiano Jaramillo Gomez ha fatto poker, mentre hanno vinto 3 gare a testa, l’ucraino Kyrylo Tsarenko, Simone Piccolo, Alfio Andrea Bruno, e una gara anche il valdarnese di Incisa, Matteo Regnanti e Marco Manenti. Un bilancio positivo per gli appassionati sponsor fiorentini Sandro Pelatti e Claudio Lastrucci, al quale occorre aggiungere i 45 piazzamenti nei primi cinque con 12 secondi posti, 20 terzi, 10 quarti e 3 quinti.

Dopo la Hopplà Petroli Firenze, tra i dilettanti da ricordare i 4 successi della Maltinti Banca Cambiano grazie alla doppietta dell’olandese Eduard Daan Hoeks, ed ai successi di Francesco Di Felice e Gregorio Butteroni. Ha vinto una gara in Sicilia anche Maria Marco Minissale della ParkPre Iki Sport (società che l’anno prossimo non vedremo in categoria avendo deciso di cessare l’attività tra i dilettanti), mentre Pol. Tripetetolo Car Center diu Lastra a Signa, e Etruria Sestese Amore & Vita di Signa, si sono fermate ad alcuni piazzamenti.

Antonio Mannori