Bagarre ai campionati di Ciclocross. Gariboldi a caccia del tricolore: "Inseguo questa maglia da 10 anni»

Domani scatta la due giorni tricolore di Ciclocross. L’appuntamento è all’interno del Parco Maffo Vialli di Cremona dove saranno assegnati i titoli riservati alle categorie Elite, Donne, Under 23 e Juniores maschile e femminile. Come Brianza saremo rappresentati da Rebecca Gariboldi (nella foto) del Team Cingolani, Daniele Longoni (Piton T& Italia), Diego Nembrini, Kristian Blanc, Dario Gargantini e Sara Tarallo tutti della Salus Seregno Academy, e dai portacolori del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin di Seveso Irene Oneda, Dennis Maggioni, Matteo Bordin, Valentina Sangiorgio e Simone Servidio. Tutto pronto per il primo grande evento dell’anno. Fari puntati sulla lissonese Gariboldi che sulla carta è la più accreditata per la vittoria. Rebecca non gareggia dalla fine dello scorso anno a causa di un virus intestinale che l’ha tenuta lontana dalle competizioni. Come sono le tue condizioni oggi? "Sto bene, mi sono ripresa al 100 x 100 e sono pronta a dare il massimo - ha dichiarato -. Fortunatamente il virus è durato un paio di giorni, avrei potuto correre a Seregno (Epifania, ndr) ma ho preferito riposare e concentrarmi sui campionati italiani. Domenica sarà una gara difficile, mi attende un bel match come le grandi favorite Casasola, Lechner e Baroni che senza ombra di dubbio sono le avversarie da battere". Vincere dopo tanto tempo significherebbe molto per Rebecca Gariboldi, che conquistò la sua unica maglia tricolore tra le juniores a Vittorio Veneto nel 2013.

"Sono passati 10 anni e vincere dopo tanto tempo significa davvero molto per me. Conquistare la maglia delle Elite è il massimo traguardo e un premio alla carriera che credo di aver finora onorata con impegno e sacrificio. Sono fiduciosa e decisa a far bene". A caccia di un buon risultato anche gli juniores Longoni di Cesano Maderno e Nembrini della Salus. Entrambi hanno le carte in regola per centrare la top ten. Dalla loro hanno una buona condizione di forma e il morale giusto per correre da protagonisti. Questo nel dettaglio il programma: ore 9 juniores maschile; 10 donne juniores; 11.15 Elite uomini; 12.40 Under 23 maschile; 13.50 donne under 23; 15.10 elite donne.