Benedetto Fattoi vince in una volata ristretta il "Trofeo dello Scalatore" di scena a Gavorrano

Benedetto Fattoi (nella foto) della Tuscany Go Wellness e Sport vince in una volata ristretta il "Trofeo dello Scalatore", manifestazione ciclistica che si è svolta a Gavorrano. Al via si sono presentati 75 partenti, su 86 iscritti. La gara era valida anche come Campionato nazionale degli ingegneri: sono stati circa 30 gli ingegneri che hanno preso parte alla manifestazione ciclistica maremmana organizzata dal Team Marathon Bike Asd di Grosseto e dalla Uisp con il patrocinio della Provincia e del Comune di Gavorrano. I ciclisti hanno affrontato sette giri dello stesso spettacolare circuito, percorrendo un totale di 65 chilometri, con arrivo in salita nel paese di Gavorrano. E Fattoi ha vinto la volata ristretta. Questi i vincitori delle categorie d’età: Junior Thomas Spinelli; Elite sport Benedetto Fattoi; M1 Giovanni Fortunati; M2 Francesco Bacci; M3 Maurizio Morelli; M4 Federico Verrazzani; M5 Cesare Macchi; M6 Pierluigi Stefanini; M7 Lido Fogli; M8 Massimo Sottili; donne Chiara Turchi.