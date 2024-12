Ciclocross, il G.S. Borgonuovo di Prato protagonista nel fuoristrada

Prato, 4 dicembre 2024 - Continua con successo l’attività nel ciclocross del G.S. Borgonuovo di Prato presieduto da Marcello Nannini che da molti anni è sodalizio leader nella specialità. Lo stesso Fabio Arù ex professionista sardo, indossò la maglia della società pratese all’inizio della carriera disputando l’attività ciclocampestre. Tanti gli atleti che hanno praticato questa specialità, ed oggi sono sempre attivamente impegnati Laerte e Alessandro Nannini, Biagi, Gheri, Mattacchioni, Giannelli e diversi altri. Proprio nei giorni scorsi c’è stato il successo a Narni del dilettante Alessio Giannelli a coronamento di una bella prestazione. La stagione del ciclocross propone al G.S. Borgonuovo altri impegni ad iniziare da quello di domenica 8 dicembre a Pieve a Presciano (Ar). Per la società di Prato nei giorni scorsi anche un momento di profondo dolore per la scomparsa dell’ex corridore Crescenzo D’Amore a Pomigliano d’Arco. Quando era allievo (1994-1995) D’Amore indossò la maglia del Borgonuovo ottenendo ottimi risultati tra i quali il successo nella Coppa della Liberazione a Borgo San Lorenzo.