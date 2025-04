VF Group Bardiani brilla al Giro d’Abruzzo: Fiorelli secondo, Paletti tra i primi

Il Team modenese-reggiano VF Group Bardiani ancora protagonista anche nella prima tappa del Giro d’Abruzzo con la seconda piazza del velocista Filippo Fiorelli preceduto da Alessandro Covi (Uae Tem) che ha pagato probabilmente la fatica del rientro dopo una foratura nonostante il supporto dei compagni di squadra in particolare del modenese Luca Paletti. Il ventenne figlio d’arte ha poi concluso in coda al gruppo di testa classificandosi al 20° posto. Grazie ai piazzamenti di ben cinque atleti nei primi la compagine che ha come main sponsor la VF Group di patron Vincenzo Oliva ora guida la classifica dei team, precedendo l’Uae Team Emirates che stà dominando questo inizio di stagione con ben 28 successi. Oggi si svolge la seconda tappa 138 chilometri con ben tre Gpm che scremeranno ancora la folta schiera del gruppo dei trenta atleti che si sono giocati la vittoria. Nella classifica giovani Luca Paletti si è classificato 13° con ambizioni di concludere nella top ten. Luca Covili prosegue la preparazione a Sierra Nevada sino a domani poichè da lunedì prossimo giorno di Pasquetta sarà al via al Tour of the Alps con molti atleti che saranno al via al Giro d’Italia dall’Albania.

Andrea Giusti