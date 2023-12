Brianza, orgoglio tricolore. Argento e bronzo nel cross

Medaglia d’argento e di bronzo per i brianzoli nella Coppa Italia Giovanile di Ciclocross che, ieri, si è disputata ad Ascoli Piceno. Nella classifica generale le due rappresentative della Lombardia (B e A) chiudono infatti in seconda e in terza posizione la sfida scudetto alle spalle del Friuli Venezia Giulia. Il match si è aperto con la prova del Team Relay-Staffetta Mista che ha visto il trionfo del Friuli con Borile, Bagnariol, Petris e Grigolini davanti al quartetto della Lombardia A guidato dal monzese Gualtieri e da Elisa Bianchi della Guerciotti Salus. Terza la Lombardia B capeggiata invece da Lorenzo Milani del GS Cicli Fiorin di Seveso. Poi è stata la volta delle gare individuali di Cross Country riservate alle categorie Esordienti e Allievi maschile e femminile. Elisa Bianchi della Guerciotti Salus Development, già in luce nella staffetta con il secondo posto, ha colto il successo tra le donne allieve di secondo anno avendo ragione della friulana Carlotta Petris e della marchigiana Elisa Corradetti. Di rilievo anche la prestazione di Isabel Di Sciuva (Cicli Fiorin) che chiude in terza posizione la prova delle esordienti vinta dalla valtellinese Beatrice Maifrè (Melavì Tirano Bike) sulla veneta Matilde Carretta.

Ai piedi del podio è invece rimasto Lorenzo Milani, altro esponente della squadra Fiorin, con gli allievi di primo anno. Soltanto 12 secondi hanno diviso Milani dal friulano Bagnariol, giunto terzo al traguardo subito dietro i pugliesi Francesco Dell’Olio e Walter Vaglio rispettivamente primo e secondo. Mentre l’altro brianzolo, Cesare Castellani, ha concluso in settima posizione. Infine, l’ottava piazza di Matteo Jacopo Gualtieri con gli esordienti. Il monzese della Guerciotti Salus ha disputato una buona gara tenendo testa ai migliori pagando dazio nel finale in cui non ha saputo rispondere agli allunghi del vincitore Alessio Borile del Friuli che a sua volta ha preceduto Luico Baccini e Leonardo Manfredi. Coppa Italia dunque al Friuli, con Milani e Di Sciuva in seconda posizione, Gualieri e Bianchi in terza.