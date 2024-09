Ciclismo, tutte le atlete e gli atlei convocati per i Campionati Europei

Roma, 2 settembre 2024 – Nel folto gruppo degli atleti e atlete convocati per i prossimi Campionati Europei in programma in Belgio nelle Fiandre dall’11 al 15 settembre solo due gli atleti toscani. Nel settore maschile Lorenzo Conforti tra gli Under 23, in quello femminile Vittoria Guazzini. Questi i convocati per gli Europei.

PROVA IN LINEA

JUNIORES

Andrea Donati Riccardo Fabbro Santiago Ferraro Lorenzo Mark Finn Alessio Magagnotti Ludovico Mellano Andrea Montagner Davide Stella CT: Dino Salvoldi

DONNE JUNIOR

Elena De Laurentiis Virginia Iaccarino Chantal Pegolo Linda Sanarini Asia Sgaravato Irma Siri CT: Paolo Sangalli

UOMINI UNDER 23

Nicolò Arrighetti Dario Igor Belletta Alessandro Borgo Lorenzo Conforti Nicolas Milesi Manuel Oioli Noviero Andrea Raccagni Alessandro Romele Juan David Sierra CT: Marino Amadori

DONNE UNDER 23

Francesca Barale Giada Borghesi Carlotta Cipressi Sara Fiorin Eleonora Gasparrini Cristina Tonetti CT: Paolo Sangalli

UOMINI ELITE

Edoardo Affini Davide Ballerini Mattia Cattaneo Simone Consonni Jonathan Milan Jacopo Mosca Andrea Pasqualon Matteo Trentin RISERVA: Mirco Maestri CT: Daniele Bennati

DONNE ELITE

Elisa Balsamo Rachele Barbieri Elena Cecchini Maria Giulia Confalonieri Chiara Consonni Barbara Guarischi Vittoria Guazzini Gaia Masetti CT: Paolo Sangalli

CRONOMETRO

UOMINI JUNIOR Lorenzo Mark Finn Alessio Magagnotti Andrea Montagner

DONNE JUNIOR

Misia Belotti Elena De Laurentiis Linda Sanarini Irma Siri

UOMINI UNDER 23

Nicolas Milesi Noviero Andrea Raccagni

DONNE UNDER 23

Carlotta Cipressi

UOMINI ELITE

Edoardo Affini Mattia Cattaneo

DONNE ELITE

Vittoria Guazzini Elena Pirrone

MIXED TEAM RELAY ELITE

Elena Cecchini Vittoria Guazzini Gaia Masetti Edoardo Affini Mattia Cattaneo Mirco Maestri

MIXED TEAM RELAY JUNIORES

Misia Belotti Elena De Laurentiis Irma Siri Linda Sanarini Lorenzo Mark Finn Alessio Magagnotti Andrea Montagner CT: Marco Velo