Ciclismo: in Toscana nel 2024 anche i tricolori in linea e crono

Firenze, 8 novembre 2023 – Non ci sarà in Toscana nel 2024 sola la grande partenza del Tour de France da Firenze. Infatti nella nostra regione si svolgeranno le varie prove tricolori in linea ed a cronometro.

Con una nota la Lega Ciclismo Professionistico ha reso noto infatti, che la Regione Toscana, oltre alla Grand Depart del Tour De France, ospiterà anche i Tricolori 2024.

È stato così ufficializzato ciò che aveva anticipato questa mattina il governatore della Regione Eugenio Giani che, a margine della seduta del Consiglio metropolitano di Firenze, così si era espresso: “Abbiamo concordato con la Lega ciclistica che i Campionati Italiani delle varie specialità di ciclismo – dalle giovanili alle Under 23, dal titolo di Campione Italiano assoluto di ciclismo (non il ciclocross, assegnato da tempo a Cremona) – si svolgeranno in Toscana”.

Giani ha aggiunto: «Nel 2024 il Tour de France partirà da Firenze ma la Toscana consegnerà le maglie tricolori ai campioni italiani del ciclismo. Sarà il modo per riportare quella centralità della Toscana nel ciclismo che dai tempi di Bartali ha sempre avuto”.

Ricordiamo che l'appuntamento clou, della rassegna tricolore per ciò che riguarda le prove su strada sarà il Campionato Italiano Elite previsto il 23 giugno 2024, una settimana prima della Firenze - Rimini, tappa inaugurale della Grande Boucle.