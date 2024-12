Ciclismo: il Campionato Italiano Gravel 2025 sul Monte Amiata

Abbadia San Salvatore,26 dicembre 2024 – E’ stato presentato il Campionato Italiano Gravel 2025, assegnato dalla Federciclismo ad Eroica, e poi ceduto dalla società senese all' ASD AmiataBike. Si svolgerà sui magnifici percorsi che collegano il Monte Amiata e la Val d’Orcia con due percorsi distinti: un tracciato di 115 km con 70 km di strade sterrate per gli uomini e un percorso di 81 km con 49 km di strade sterrate per le donne. Sullo stesso itinerario si svolgerà anche la Cicloturistica #Amiatagravel affiliata e promossa da ACSI, che rappresenta una prima importante iniziativa, utile alla promozione del percorso e cicloturismo sul Monte Amiata. Ci saranno gare anche per juniores e giovanissimi con un suggestivo Challenge MTB. Saranno Franco Rossi, il Direttore Generale della corsa, e Enrico Biganzoli, il Direttore Generale del Bike Village, a occuparsi del Campionato Italiano Gravel.

Gli eventi si svolgeranno dal 25 al 27 luglio 2025 e sono inseriti nel calendario del Festival del cicloturismo. La partenza sarà dal Villaggio minerario di Abbadia San Salvatore, Comune facente parte del Parco Nazionale Museo delle Miniere dell'Amiata, collaboratore principale del festival. La cicloturistica #amiatagravel, prevista il giorno prima del campionato italiano, rappresenta una prima importante iniziativa dell'associazione Amiata Bike.

Le iscrizioni si apriranno a partire dall'11 gennaio 2025, con prezzi scontati per gruppi sportivi, squadre e per i primi iscritti alla cicloturistica. La Presidente di AmiataBike, Monica Fanciulli, ha dichiarato: “Per questa prima edizione vogliamo fare un regalo ai primi 5 iscritti alla cicloturistica #AmiataGravel, omaggiandoli dell’iscrizione. Rimanete sintonizzati sui nostri canali social AmiataBike su Facebook e Instagram, e visitate il nostro sito www.amiatabike.it per tutti gli aggiornamenti. Siamo orgogliosi di offrire un'esperienza che va oltre la competizione, rappresentando un momento di condivisione e riscoperta dei valori autentici dello sport. Non vediamo l’ora di accogliere ciclisti e appassionati in questo angolo incantevole della Toscana.”

Antonio Mannori