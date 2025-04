Weekend di ciclismo modenese: Barbieri alla Parigi-Roubaix, Paletti al Giro di Reggio Calabria

Intenso weekend per il ciclismo modenese: oltre a Rachele Barbieri alla Parigi-Roubaix, oggi nella nuova edizione del Giro Città Metropolitana di Reggio Calabria sarà al via tra i rider del team modenese-reggiano VF Group Bardiani di patron Vincenzo Oliva, Luca Paletti (foto) che domenica scorsa è stato protagonista del Trofeo Internazionale Piva giungendo al nono posto dopo aver contribuito al successo del compagno di squadra Turconi. Nella gara calabrese valida per il Trofeo delle Regioni la pattuglia diretta da Roberto Reverberi cercherà di mantenere il primo gradino del podio della classifica nazionale per presentarsi ancora leader al Giro d’Abruzzo al via martedì 15 aprile dove il ventenne figlio d’arte sarà ancora tra i protagonisti. Domani a Reda di Faenza saranno in gara juniores nel 39° Memorial Sauro Drei con il via alle 14 sulla distanza di 100 chilometri e la gara sarà valida per l’assegnazione delle maglia di campione regionale Emilia-Romagna tra i protagonisti il formiginese Samuele Monti ed il serramazzonese Alessandro Ingrami Donne juniores in gara nel parmense alle ore 14,30 (76,9 chilometri) con al via le gemelle Alessia e Martina Orsi di Sozzigalli. A Calcara nell’80° G.P.Liberazione saranno gli esordienti del 1° anno alle 13.30 (30 chilometri) seguiranno quelli del 2° anno alle 14,45 (36 chilometri) al via le compagini modenesi Ciclistica Maranello e Ciclistica Novese, concluderanno gli allievi alle 16.15 (60 chilometri): il Team Paletti cerca il podio.

Andrea Giusti