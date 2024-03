Cavriago aumenta ancora i tesserati: "Correranno anche diverse ragazze"

Pedalano verso il domani. Sono i giovani dell’Sc. Cavriago, la cui attività è stata illustrata nei giorni scorsi. Una presenza nel mondo dello sport che coinvolge trenta tesserati tra Giovanissimi, Esordienti e Allievi, con particolare attenzione alla fascia d’età compresa tra i 5 e i 12 anni, dove si segnala il coordinamento del direttore sportivo Emiliano Gualerzi. "Ringraziamo i numerosi sponsor che sostengono il progetto giovanile. Siamo soddisfatti per l’incremento dei Giovanissimi, per il ritorno della squadra Esordienti, per la conferma della rappresentativa Allievi e per l’arrivo di alcune ragazze che pedaleranno con noi", hanno detto i dirigenti, tra cui Cristina Benini, al vertice della società. La novità per l’imminente stagione ciclistica è la formazione degli Esordienti, composta da Christian Garlassi, Alberto Gentili, Filippo Guatteri, Leonardo Manfredi, Francesco Paolo Panvino, Elia Pivetti e Giulia Trombini. I tecnici sono Giovanni Cingi e Alessandro Granata. La squadra degli Allievi è affidata a Erik Guidetti e Davide Guidetti, che seguono Cristian Caroppo, Tommasso Cattini, Luca Cavatorta, Lorenzo Immovilli, Chiara Gualerzi, Giuliano Naccaro e Matteo Nigliazzo.

La società si propone di organizzare alcune gare: 21 aprile, 3° Gran premio Quattro Castella per Giovanissimi (Quattro Castella); 26 maggio, 7° Trofeo Bardiani valvole Csf per Esordienti e Allievi (Cavriago); 23 agosto, cronometro per Allievi (Cavriago); 13 ottobre, Cross-country per Giovanissimi (Cavriago). Tra i partecipanti alla presentazione Bruno Reverberi (Team manager Vf Group Bardiani Csf Faizanè), Romualdo Paterlini (patron Csf), Graziano Beltrami (Beltrami Tsa), Pierluigi Vitis (Fci), Matteo Franzoni (amministrazione comunale), i tecnici regionali Milena Cavani, Moreno Capponcelli, Paolo Galaverna, Marco Guidetti e una rappresentativa della squadra Juniores femminile Bft Burzoni Vo2 Team Pink.

m.t.