Ciclismo, la presentazione del Gran Premio di Larciano

Larciano (Pistoia), 29 agosto 2024 - Nel segno delle novità la 46^ edizione del Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano per i professionisti in programma domenica 8 settembre. Non solo per la sua data di svolgimento, ma anche per le tante iniziative collaterali che ci saranno il giorno della gara grazie al coinvolgimento del Comune di Lamporecchio che ha dimostrato la sua disponibilità verso la gara. Ci sarà una pedalata dei campioni ma sarà fatta soprattutto promozione per il ciclismo giovanile per avvicinare i giovanissimi allo sport del pedale, sensibilizzando anche sul tema della sicurezza gli automobilisti con l’allestimento nella zona di partenza della gara professionisti di un villaggio a tema. Tornando alla serata di presentazione del Gp Industria e Artigianato, l’inizio della cerimonia è previsto per stasera giovedì 29 agosto alle le 21,30 in Piazza Vittorio Veneto di fronte al Comune di Larciano aperta a tutti. Tra i vari ospiti che saranno presenti anche il commissario tecnico della Nazionale Italiana di ciclismo, l’aretino Daniele Bennati, che sarà premiato dall’U.C. Larcianese.