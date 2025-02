Ciclismo: "La Cenettaccia" del Gruppo Staffette Capannolese garanzia per le gare

Quattro Strade di Lari, 1 febbraio 2025 – La tradizione da parte del Gruppo Staffette Capannolese presieduto da Stefano Casalini è stata rispettata anche quest’anno, a rinnovare l’amicizia e la collaborazione. La serata del popolare convivio denominato “La Cenettaccia” a Quattro Strade di Lari presso il salone dell’Associazione Quattro Strade.

Nato nel 1993 (sei i primi iscritti) il gruppo che garantisce la scorta tecnica alle gare ciclistiche, è cresciuto costantemente nel segno della passione e della professionalità, con sempre maggiore esperienza e capacità operativa. Una serata per stare in compagnia e per programmare la nuova stagione che bussa alle porte con la Firenze-Empoli del 22 febbraio.

Nonostante l’inclemenza del tempo molti gli ospiti presenti ad iniziare dal neo presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo, Luca Menichetti con il vice Micheli, ed in ordine sparso, Baudone, Barone, Casini, Castellani, Giannini, Bacci, Zingoni, Dini, Manzi, Pieri, Ieri, Lucio Petacchi, Ricci, Piccinini, Bani, Buti, Giuntini, Ciampi, Biagini, Varignani. Tavoli imbanditi e portate squisite, salumi, crostini, primo, secondo e buon vino, tra battute, risate, racconti e fatti della stagione trascorsa e programmi per quella futura.

Alla fine il dolce ed il brindisi finale ai 32 anni di attività del Gruppo Staffette Capannolese, che si occupa di organizzare anche riunioni tecniche e corsi, oltre a un paio di gare in Valdera. L’intero direttivo per voce del suo presidente Casalini, ha tenuto a ringraziare vivamente tutti i partecipanti alla bella e festosa serata, coloro che danno sostegno e collaborazione al gruppo di Capannoli, i comitati e le società organizzatrici di eventi, il Comitato Regionale Toscana e quelli Provinciali. La sicurezza degli atleti e di tutti coloro che operano all’interno di una gara ciclistica, è l’obbiettivo primario del Gruppo che richiede la collaborazione di tutti, oggi più di ieri.

Antonio Mannori