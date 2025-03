Ciclismo, a Federico Pozzetto la Gran Fondo Strade Bianche a Siena

Siena, 9 marzo 2025 – Sul traguardo di Piazza del Campo a Siena dove 24 ore prima ha trionfato l’epico Tadej Pogacar, questa volta ad arrivare in solitaria con un allungo nel finale è stato Federico Pozzetto, che si è aggiudicato così l’edizione 2025 della Gran Fondo Strade Bianche. Il cicloamatore della MG Kvis Olmo Promotech ha concluso la sua eccellente prestazione in 3h37’32” anticipando di dieci secondi Giovanni Loiscio, mentre terzo sul podio è risultato Patrick Facchini con un ritardo di circa un minuto. Tra le rappresentanti femminili si è imposta Giulia Bisso esponente del Team Piùsport nel tempo di 4 ore con posti d’onore per Laura Kramar Simenc della Santini Squadra Corse e per Maine Lenehan della Dan Morissey Pissei Cycling Team.

Se questo è stato il risultato del percorso lungo, sul percorso medio ha vinto Paolo Totò tra gli uomini in 2 ore e 16 minuti davanti a Paolo Ciavatta e Vittorio Carrer, mentre la prima tra le donne è risultata Giulia Visaggi in 2h30’58” che ha preceduto Michela Santini e Alessia Bortoli. La manifestazione è stata organizzata dalla Rcs Active Team, con la presenza di circa 6.500 concorrenti tra i quali molti proveniente dall’estero, con Belgio, Gran Bretagna e Olanda tra le nazioni più rappresentate. Presenti anche concorrenti provenienti da Nuova Zelanda, Giappone, Brasile, Messico, Niger, Swaziland, Arabia Saudita e Ghana. Tra i personaggi del ciclismo presenti Alessandro Ballan, Paolo Bettini, Maurizio Fondriest e Filippo Pozzato.

CLASSIFICA GRAN FONDO: 1) Federico Pozzetto (MG Kvis Olmo Promotech); 2) Giovanni Loiscio (Team Eracle) a 10”; 3) Patrick Facchini (Team Sildom Garda) a 59”; 4) Luca Cavallo (OM.CC) a 1’03”; 5) Simone Impellizzeri (Team Da-Tor) a 1’58”; 6) Caddeo,; 7) Di Felice; 8) Bais; 9) Raimondi; 10) Julien Antomarchi.