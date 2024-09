Ciclismo. A Manzolino vince Vendramin. Piazze d’onore per Orsi e Lechner

Le piazze d’onore della carpigiana Alessia Orsi e dell’inossidabile Eva Lechner brillano per i colori modenesi nell’ultima domenica di settembre mentre a Manzolino di Castelfranco ha dominato lo sprint il veneto Vendramin. Ennesima medaglia d’argento per l’allieva carpigiana Alessia Orsi alla Madonna del Ghisallo superata dalla toscana Sofia Delle Fontane . Hanno dominato gli atleti extraregionali nel 52° Circuito di Manzolino di Castelfranco che ha festeggiato i cento anni dalla prima edizione data 1924. Tra gli esordienti del 1° anno successo del lombardo Lorenzo Iazzi (Madignanese) - 2° Matteo Galantini(Cotignolese) e tra quelli del 2° anno si è imposto un’altro lombardo Gabriele Montesin (Feralpi Bs) -2° Daniele Ronca Bs) con il brillante sanfeliciano Federico Ganzaroli (S.C.S,Felice) che si è fermato ai piedi del podio. Sono stati gli allievi a concludere la splendida giornata organizzata dalle associazioni locali coordinate da Andrea Malaguti e dal vicesindaco Alessandro Salvioli (nella foto con il vincitore Jacopo Vendramin) Vendramin ha superato il conterraneo Samuele Salmasi ed il romagnolo Enrico Jacobellis (Ped,Azzurro Ra) migliore dei modenesi il campione provinciale Marcello Pelloni. Oltre alla piazza d’onore della Lechner nella 1^ prova del Trofeo Triveneto a Codeneghe (PD) ha concluso tra gli under23 Giacomo Ghiaroni, Sono stati ben 200 i babies al via nello Spaccagambe Cavezzo con l’organizzazione della Ciclistica Novese e del Pedale Cavezzo con dominio dei atleti extraregionali con due sole vittorie gialloblù con Chiara Parisi (Sozzigalli) e Flavio Mattia Richeldi (Ciclistica Maranello)

Andrea Giusti