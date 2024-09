Ciclismo, a Quarrata iniziativa promozionale per chi vuol andare in bici

Quarrata, 17 settembre 2024 - Una simpatica iniziativa quella dell’Ocip (Organizzazioni Ciclistiche Pistoiesi) nell’ambito delle manifestazioni del “Settembre Quarratino”, grazie anche al Comune di Quarrata ed alla locale Misericordia. Si tratta di una manifestazione promozionale per incrementare l’avvicinamento dei bambini allo sport dal titolo “Pedaliamo divertendoci” che gode anche della collaborazione dei Comitato Regionale Toscana di ciclismo e dei Comitati Provinciali di Pistoia e Prato. Importante anche il sostegno della Mutua Banca Alta Toscana, della S.C. Fanini, del G.S. Borgonuovo, degli Amici di Franco Ballerini, del Museo di Zela, di Video Jenny e del G.S. Bar Giannoni di Bonelle. Appuntamento domani giovedì 19 settembre per i giovanissimi dai 5 ai 12 anni in Piazza Risorgimento a Quarrata a partire dalle ore 17,30 con una gimkana promozionale aperta a tutti. Alla manifestazione sarà presente e visionabile il pullman della Federazione Ciclistica Italiana, grazie al prezioso interessamento del Segretario Generale della FCI Gavino Marcello Tolu, ed alla disponibilità dell’ex ciclista Stefano Scarselli. Saranno presenti anche la direttrice di gara internazionale Cinzia Simonelli, e il Giudice di gara regionale pratese Maurizio Colligiani, che introdurranno la manifestazione con brevi cenni in merito all’esecuzione delle gare.