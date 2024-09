Ciclismo: a Remelli la tappa del "Lunigiana" con arrivo in salita a Bolano

Bolano, 6 settembre 2024 – Cristian Remelli, ottimo scalatore in maglia della Rappresentativa del Veneto (la sua società di appartenenza è l’Autozai Contri), si è esaltato lungo l’ascesa finale che portava al traguardo della seconda semitappa del Giro della Lunigiana, da Sestri Levante a Bolano, la località dove è nato l’ex corridore Massimo Podenzana.

Per Remelli è arrivato così il successo di tappa, mentre il francese Seixas è giunto secondo, ed ha conservato la maglia del primato in classifica, prima della tappa finale di domani. Recente vincitore anche nella Sandrigo-Monte Corno, Remelli ha staccato prima il belga Van Gils e quindi Garbi presentandosi da solo al traguardo dove ha ricevuto meritati applausi Bolano. La seconda semitappa ha visto l’attacco di Capello (CPS Professional Team) sul primo gran premio della montagna, raggiunto dal tricolore Finn e dal leader della classifica generale il francese Seixas che insieme hanno scollinato con 11" sul gruppo che tornava compatto a 25 km dall'arrivo. Un allungo di Serangeli non aveva successo e quindi tutti assieme ai piedi della collina di Bolano lungo la quale il primo ad attaccare era il belga Van Gils raggiunto quasi subito da Garbi e Remelli che poi staccavano Van Gils. Più avanti mollava anche Garbi e Remelli poteva concludere il suo capolavoro conquistando il successo di tappa. Domani giornata conclusiva con la tappa Fivizzano-

Terre di Luni di km 99,3 con partenza alle ore 9,30. ORDINE DI ARRIVO: 1)Cristian Remelli (Rapp. Veneto) km 61, in 1h33’47”, media km 39,410; 2)Paul Seixas (Francia) a 8”; 3)Sumpik Pavel (Repubblica Ceca); 4)Mark Lorenzo Finn (Liguria) a 10”; 5)Louic Boussemaere (Belgio); 6)Goszczurny; 7)Jackowiak a 18”; 8)Vanhuffel a 24”; 9)Rosato a 25”; 10)Bicelli a 26”.