Ciclismo Doppio appuntamento domenica al Cinquale. Il ’Cittadella dello sport’ e la festa provinciale

Il 9° Trofeo Cittadella dello Sport, gara di ciclocross short track e gimkana, chiuderà ufficialmente, questa domenica, l’attività ciclistica del 2024 nel nostro territorio. L’appuntamento con la classicissima di fine anno, valida anche come campionato toscano delle categorie Paraolimpiche B e C, si svolgerà a Cinquale di Montignoso e inizierà a partire dalle ore 8.45 proseguendo interrottamente sino al primo pomeriggio. L’organizzazione della gara di ciclocross e della gimkana è a cura del Montignoso Ciclismo mentre lo short track verrà allestito dal Team Stradella. Short track e gimkana verranno abbinati insieme in una formula sperimentale creando una classifica finale sulla cui base verranno effettuate le premiazioni.

La grande novità di quest’anno è che all’interno della manifestazione verrà svolta anche la tradizionale ’Festa del ciclismo’ della provincia di Massa Carrara dove verranno effettuate le premiazioni dei Campioni provinciali delle categorie giovanili e della Challenge intitolata a Renato Pardini e appannaggio dei Giovanissimi. La giornata sarà anche l’occasione per presentare il nuovo comitato provinciale di Massa Carrara della Fci, rinnovatosi ai primi di novembre, e scambiare i consueti auguri per le festività natalizie.

Alla guida della Federazione provinciale è stata confermata la decana Maria Pardini che è al suo secondo mandato da presidente. In precedenza ne aveva fatti due da vice presidente e uno da consigliera. Pardini rimane uno dei fulcri del ciclismo apuano a cui ha dedicato tanti anni della sua vita prima come giudice di gara e organizzatrice e quindi all’interno del comitato. L’altro componente confermato è Settimo Turba, diventato a sua volta vice presidente, mentre le new entry sono i consiglieri Gianni Natucci, Fabrizio Lenzetti e Michele Tabaracci.

Gianluca Bondielli