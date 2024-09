Ciclismo: a Rignano la prima vittoria da juniores per il trentino Segatta

Rignano sull’Arno (Firenze), 24 settembre 2024 – Un percorso tradizionale e collaudato per il 25° Gran Premio Commercio Industria Artigianato riservato agli juniores che ha festeggiato con un’altra bella e riuscita edizione le nozze d’argento. Ha vinto il diciassettenne trentino Fabio Segatta dell’U.S. Montecorona alla sua prima vittoria da juniores dopo due terzi e due quarti posti. Notevole il suo spunto in volata che gli ha permesso di rimontare a pochissimi metri dal traguardo il fiorentino Ballerini del Team Vangi, recente vincitore della Coppa 29 Martiri, che sembrava in grado di conquistare il successo. La gara per tre quarti caratterizzata da 10 giri di un circuito ondulato attorno a Rignano non ha fatto registrare molte emozioni, con scarsi tentativi di fuga e gruppo compatto. Terminati i giri gli ultimi 24 chilometri, dopo il passaggio da Rignano, la dura salita di Bombone-Le Corti a quota 394 metri affrontata da un plotoncino di sette attaccanti con il gruppo a 10”. E qui la corsa ha offerto le prime vere emozioni con il plotone che si è frazionato con una serie di scatti e controscatti. Nel finale un ristretto plotoncino protagonista con un Ballerini brillante e vivacissimo che allungava ed entrava per primo sul rettilineo di arrivo, ed era superato dal ritorno del trentino proprio in extremis. La gara di Rignano (131 partenti) è stata organizzata tecnicamente dal Gruppo Motociclisti Pistoiesi e dal Comitato locale con il patrocinio del Comune. Presidente di giuria era il fiorentino Giovanni Nencetti, per il quale questa è la sua ultima stagione come giudice per raggiunti limiti di età dopo una carriera ricca di soddisfazioni e di tanti servizi svolti sempre con bravura e professionalità. ORDINE DI ARRIVO: 1)Fabio Segatta (Us Montecorona) km 109, in 2h28’, media km 44,189; 2)Mattia Ballerini (Team Vangi Il Pirata Sama); 3)Santiago Ferraro (Work Service Coratti); 4)Stefano Masciarelli (Vini Fantini- Sportur); 5)Leonardo Meccia (Team Vangi Il Pirata Sama); 6)David Zanutta (Team Tiepolo); 7)Devid Zancanella (Us Montecorona); 8)Riccardo Galli (Sc Capriolo); 9)Daniele Forlini (Nordest Villadose); 10)Andrea Cobalchini (Team Tiepolo Udine). Antonio Mannori