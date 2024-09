Ciclismo, a Viareggio nel 2025 il Meeting Nazionale di società giovanissimi

Viareggio, 19 settembre 2024 - Il campionato italiano di ciclismo giovanissimi di società si svolgerà a Viareggio nel 2025, dal 19 al 22 giugno. A tale fine c’è stata l’ispezione al percorso nella zona della pineta di Viareggio. Partenza ed arrivo in via Marco Polo e si toccherà anche via Zara. Il meeting nazionale organizzato dalla S.C. Corsanico, prevede oltre alle prove su strada anche quelle fuoristrada che si svolgeranno all’interno della pineta. Presenti all’ispezione i dirigenti della Federciclismo Maurizio Luzzi, Roberto Fontini e Giuliana Cecconato, per il Comitato Regionale Toscana di ciclismo il presidente Saverio Metti, la segretaria Laura Pampaloni, il componente la Struttura Tecnica Regionale Giuseppe Tomei, Raffaello Giannini per la S.C. Corsanico. Presente anche l’assessore allo sport del comune di Viareggio Rodolfo Salemi, che ha dato la massima disponibilità del Comune per l’evento al quale saranno presenti oltre 1.200 giovanissimi dai 7 ai 12 anni. Con i familiari e parenti saranno oltre 2.000 le persone che per alcuni giorni saranno in Versilia.