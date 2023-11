Ciclismo. Adriatico Cross Tour, alfieri locali in mostra

Le graduatorie dell’Adriatico Cross Tour vengono ridisegnate, dopo il Trofeo Team Co.Bo. Pavoni, quarta tappa del circuito interregionale disputatasi a San Severino. Ai vertici si ritrovano gli specialisti maceratesi: speranze e atleti affermati. In vetta al podio dei Master 5 è insediato Paolo Pavoni, immediatamente seguito dal consocio Giovanni Filippo Raimondi e dall’umbro Alberto Laloni (Abitacolo): tutti premiati dall’assessore allo Sport settempedano Paolo Paoloni. Battistrada delle Women è Mery Guerrini, altra biancoleste sanseverinate ‘cobiano-pavoniana’. Il vivaio di base attesta la notevole attività della Federciclismo Macerata, guidata dal presidente Carlo Pasqualini, affiancato dal vice Francesco Baldoni. A guidare la categoria Giovanissimi G6 sono Jacopo Pascucci (Gruppo Ciclistico Matelica) e Leire Storani Ruiz-Navarro, seguita dalla compagna Vittoria Cardinali (entrambe del Recanati Bike Team). Amazzone esordiente capoclassifica è Camilla Magnapane (Tormatic-Pedale Settempedano). Sodalizio leader si conferma l’ostrense Team Cingolani, seguito dalla scuderia matelicese e dalla società recanatese. La formazione pianellara comanda a livello individuale con lo junior Michele Campolucci, l’allievo Edoardo Fabbri, l’esordiente Giulio Vitali (con l’altro nerobiancorosso Davide Sdruccioli subito in scia), il master Alessandro Diletti. Federciclismo anconetana d’oro anche con l’open Lorenzo Cionna ed il master Paolo Sorichetti (tandem del Passatempo Cycling Team). Tre i crossisti piceni con le insegne del primato: l’allieva Elisa Corradetti (Team Di Federico), i master Adamo Re e Luca Re (padre e figlio con il rossoblù del Bike Racing Team). Gli extraregionali in vetta sono l’open Alice Verri e i master Mattia Zoccolanti, Francesco Bozzani, Pier Filippo Bertuzzo, Carlo Tudico. Domenica, si corre a Misano Adriatico, prima delle prove emiliano – romagnole della challenge ciclopratistica.

Umberto Martinelli