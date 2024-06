Ciclismo, al toscano Del Medico il titolo italiano velocità

Firenze, 19 giugno 2024 – Una Stella di nome e di fatto ai Campionati Italiani su pista di Firenze per le specialità veloci. L’atleta friulano della Gottardo Giochi Caneva, che l’anno scorso su pista vinse ben tre titoli Europei dopo la maglia tricolore della prima serata nel keirin, ha fatto il bis nella serata conclusiva della rassegna tricolore aggiudicandosi il titolo nel Km da fermo dove peraltro ha la maglia anche di Campione Europeo della specialità. Per Stella gli applausi e i complimenti dei presenti al Velodromo fiorentino, ad iniziare dai tecnici azzurri Ivan Quaranta e Dino Salvoldi oltre alla consigliera nazionale Serena Danesi intervenuta alla serata finale di questa bella due giorni ottimamente organizzata dalla Virtus VII Miglio del presidente Paolo Traversi che potrebbe tornare ad allestire anche un’altra manifestazione a carattere nazionale durante questa stagione. Oltre a David Stella gioia infinita anche per Siria Trevisan della Scuola Ciclismo Lions D – Cavarzere, e per Matilde Cenci della U.C. Conscio Pedale del Sile che hanno ottenuto oro e argento. La Trevisan ha vinto il titolo nei 500 metri e il secondo posto nella velocità donne, mentre la Cenci dopo la maglia tricolore nella velocità donne junior è giunta seconda nei 500 metri. In altre parole una bella e doppia sfida tra le due bravissime atlete. Il quarto titolo della serata conclusiva porta la firma del toscano e versiliese Fabio Del Medico che si è riconfermato nella velocità. L’atleta del Velo Club Scuola Ciclismo di Empoli che aveva ottenuto soltanto il quarto posto nella prova del keirin nella serata di apertura della rassegna tricolore ha voluto rifarsi da quella delusione, ed è apparso determinato, “agonisticamente arrabbiato” assicurandosi con assoluta sicurezza la maglia tricolore, battendo in finale Melotti dell’Autozai Contri. Cala dunque il sipario sulla pista Enzo Sacchi di Firenze per un rassegna che ha avuto pieno successo, ha promosso gli organizzatori e reso felice il presidente del Comitato Regionale Toscana Saverio Metti. Ora per il ciclismo juniores della pista sono in arrivo gli Europei e più avanti in Cina i mondiali. LE CLASSIFICHE DELLA SERATA FINALE VELOCITA’ UOMINI: 1)Fabio Del Medico (V.C. Scuola Ciclismo Empoli); 2)Thomas Melotto (Autozai Contri); 3)Christian Quaglio (Nordest Villadose Angelo Gomme); 4)Davide Maifredi (Travel&Service Cycling Team). KM DA FERMO: 1)Davide Stella (Gottardo Giochi Caneva) in 1’06’870; 2)Ares Costa (Borgo Molino Vigna Fiorita); 3)Fabio Del Medico (V.C. Scuola Ciclismo Empoli); 4)Tommaso Marchi (Borgo Molino Vigna Fiorita). VELOCITA’ DONNE: 1)Matilde Cenci (U.C. Conscio Pedale del Sile); 2)Siria Trevisan (Scuola Ciclismo Lions D – Cavarzere); 3)Piera Barattin (Breganze Millenium); 4)Camilla Bezzone (BFT Burzoni). 5OO METRI: 1)Siria Trevisa (Scuola Ciclismo Lions D-Cavarzere); 2)Matilde Cenci (U.C. Conscio Pedale del Sile); 3)Elisa Ferri (Zhiraf Pagliaccia); 4)Elisa Pontara (Santa Cruz Rochshox).