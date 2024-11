Ciclismo: Albanese nel 2025 correrà nella EF Education EasyPost

Reggello,10 novembre 2024 - La notizia che circolava da tempo negli ambienti del ciclismo, ha trovato conferma in questo fine settimana. Il campano-toscano (da tanti anni risiede nei pressi di Reggello in provincia di Firenze) Vincenzo Albanese, che martedì 12 novembre compie 28 anni, cambia società per la stagione 2025. Dall’Arkea B&B Hotels, Vincenzo passerà alla squadra americana EF Education EasyPos, felice di aver scelto questo nuovo team con tanta motivazione per far bene. Albanese è reduce da una stagione durante la quale per 19 volte si è piazzato nella Top ten, mentre in carriera conta i successi nel Trofeo Matteotti a Pescara e nel Tour du Limousin. Due anni fa la sua stagione, ora nella nuova formazione vuol tornare a salire sul gradino più alto del podio, dopo aver disputato per quattro volte il Giro d’Italia, mentre aspira nel 2025 a disputare il suo primo Tour de France. Disputare la Grande Boucle, tornare a vincere magari una grande corsa, due degli obbiettivi dichiarati da Vincenzo Albanese, toscano di adozione ciclistica (i primi risultati nella Ciclistica Figlinese), che conta su numerosi tifosi non solo nella zona di Reggello (c’è anche un Fan Club a Figline Valdarno che lo festeggerà domenica 17 novembre), ma anche in tutta la Regione, per i suoi trascorsi da dilettante nella Mastromarco Sensi Nibali e nella Hopplà Petroli Firenze. Antonio Mannori