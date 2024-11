Ciclismo, alla coppia Pietrini-Gattuso la Scarpirampi

Vernio (Prato), 10 novembre 2024 - Il crinale della Calvana illuminato da una mattinata di sole, ha accolto i partecipanti alle due gare svoltesi in contemporanea sul tracciato da S.Lucia di Prato a S.Quirico di Vernio, ossia la 31^ Scarpirampi a coppie (un biker e un podista lunga 30 km) e il Trail della Calvana per i runner di km 26. I primi a tagliare il traguardo in Val di Bisenzio nella gara a coppie sono stati Luigi Pietrini e Dario Gattuso con l’ottimo tempo di 2h27’16”, mentre il Trail ha laureato vincitore Leonardo Mangino dell’Atletica Calenzano tra gli uomini con il tempo di 2h42’33”, ed Irene Palchetti tra le donne in 2h44’33”. Molta l’animazione presso il circolo Arci Paolo Rossi a S.Lucia zona di ritrovo, e delle due partenze, anticipate da un breve ricordo di Piero Sambrotta promotore insieme a Silvano Melani della gara e di Nedo Coppini, indimenticabile fotografo pratese de La Nazione, presente il delegato allo sport del Comune di Prato Luca Vannucci, mentre all’arrivo era presente Maria Lucarini sindaca di Vernio.

Tornando ai protagonisti nella Scarpirampi, i posti d’onore sono andati al russo Alexander Bazhenov (noto ex dilettante che da molti anni risiede in Toscana) in coppia con Daniele Giusti (2h29’50”), mentre terzi si sono classificati Fiesoli-Vannucci. La coppia vincitrice dell’edizione 2023 formata da Zullo e Tozzi, che voleva realizzare il bis nella manifestazione pratese, si è classificata al quarto posto seguita da Pretini-Giachi. Trentatré le coppie che hanno raggiunto il traguardo e la prima mista è stata quella composta da Stella Pacini e Davide Bacci che ha chiuso con il tempo di 3h16’25”. Nel Trail della Calvana alle spalle del vincitore Mangino sono terminati Vladimir Kabetaj e Michele Mugnaini. Qui 56 coloro che hanno portato a termine la prova. Tra le donne posti d’onore per Chiara Guiducci e Barbara Brunelli. L’organizzazione è stata curata dal negozio "Il Campione", in collaborazione con la Lega Ciclismo e Atletica Uisp di Prato, l’Ets Regalami un Sorriso. La gara inserita nel cartellone Pratorace, patrocinata dai Comuni di Prato e Vernio, dalla Provincia, con la presenza della Misericordia di Prato e dell’Avis di Prato. Giovedì 14 novembre alle ore 21 nel Salone della Provincia di Prato in via Ricasoli è prevista la cerimonia di premiazione.