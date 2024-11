Ciclismo. I giovani a Formigine, master a San Cesario: tutte le gare

La giornata del ciclismo giovanile a Formigine, il Trofeo Modenese per master a San Cesario ed il Trofeo Triveneto a S.Pietro in Gu (Pd) compongono l’intenso programma del ciclocross in questa ultima domenica di novembre. Una domenica, quella di domani, che si propone insomma con un menù particolarmente ricco.

A Formigine con l’organizzazione della U.S.Formiginese alle 10 scatterà il G.P.Cantina Pedemontana presieduta da Dante Chiletti, la gara a staffetta del Team Relay, seguita da una prova promozionale per Giovanissimi, poi alle 13 prenderà il via la gara Open, con tra gli under 23 Giacomo Ghiaroni da Serramazzoni e tra le donne anche la formiginese Elisa Lugli.

Per gli juniores sarà assegnata la maglia di campione provinciale che vede favorito Alessandro Ingrami (Ale Cycling), alle 14,15 scatteranno gli esordienti che vedrà impegnati tra i maschi Bonfiglioli e Giaconelli (Cicl,Maranello) e tra le donne Stella Ferrari (Ale Cycling) per conquistare la maglia di leader modenese, Completeranno la giornata gli allievi con favoriti Boschetti e Fiumara (Ale Cycling) tra i maschi ed Anna Mucciarini tra le donne.Nel padovano saranno al via le campionesse regionali Lunghi e Masini (nella foto) assieme a Rebecca Gariboldi ed Eva Lechner dell’Ale Cycling Team.

Infine domani a S.Cesario con l’organizzazione dell’Avis nel Memorial Colidori saranno impegnati alle ore 9 Mtb ed alle 10 nel ciclocross i master per la conquista dei provinciali Uisp.

Andrea Giusti