Ciclismo - Le elezioni provinciali. Castellani confermato presidente

Una conferma scontata, però adesso c’è l’ufficialità. Pierluigi Castellani sarà il presidente del Comitato lucchese della Federazione ciclistica ancora per i prossimi quattro anni. Alla sede del Coni si è svolta l’assemblea delle società. Sono stati 23 i voti per Castellani, oltre ad una scheda bianca. Un plebiscito, dunque.

Questo il responso delle urne. Mentre, dei cinque candidati per quattro posti di consigliere, sono stati eletti: Giuseppe Tomei con 20 consensi, Laura Puccetti con 17, Ottavio Bonvissuto con 10, Quinto Rocchiccioli con 7, mentre Nesti Pagni ha ottenuto 3 voti.

Castellani cercherà di portare avanti molte iniziative. Poi c’erano da eleggere tre candidati per rappresentare la provincia di Lucca all’assemblea nazionale di Fiumicino del 19 gennaio prossimo. I due delegati in quota affiliati eletti sono: Giuseppe Tomei con 15 voti, Carlo Palandri con 6. Tre voti per Roberto Lencioni e una scheda nulla. Questi i risultati ufficiali.

A presiedere i lavori del comitato provinciale delle società lucchesi: Angelo Battaglia, con vice Brunello Fanini. Il primo è un imprenditore, alla guida dell’Unione Ciclistica Lucchese ed erede del padre Gianfranco che ha guidato per molti anni la Federazione provinciale. Il secondo è il patron del Giro di Toscana internazionale femminile, dedicato alla figlia Michela.

Mas. Stef.