Ciclismo Allievi. Davide Gileno suona la terza

Terza vittoria in stagione per Davide Gileno! Il brianzolo di Brugherio, 16 anni portacolori dell’Unione Sportiva Biassono, ha fatto centro nella quarta edizione del Trofeo Ivana Prometti Dominoni per la categoria allievi che si è disputato a Gorle, nella Bergamasca. Gileno ha messo a frutto la sua buona condizione di forma, dapprima propiziando l’azione decisiva a sette corridori, poi allo sprint vincendo davanti al bresciano Franceschini e all’orobico Mazzoleni quest’ultimo fresco del titolo di campione lombardo della Cronoscalata. Gileno si è inoltre avvalso della preziosa collaborazione ricevuta dal compagno di squadra Achille Bellato, 15enne di Seveso, che ventiquattro ore prima aveva ottenuto la sesta posizione nella prova contro il tempo da Almenno San Bartolomeo ad Albenza. La sintonia tra i due atleti biassonesi si è rivelata vincente, e una volta in dirittura di arrivo è stato Gileno ha far valere il suo spunto veloce cogliendo la terza affermazione dopo i trionfi a Graffignana, nel Lodigiano, e nella corsa di casa a Brugherio. Nel carnet del brianzolo figura inoltre il titolo di Campione Lombardo su pista nel Keirin.

Ordine d’arrivo. 1. Davide Gileno (US Biassono) km 91 in 2h 07’49 media/h 42,811; 2. Giulio Franceschini (Ronco Maurigi Delio Gallina); 3. Cristian Mazzoleni (pedale Brembillese); 4. Thomas Martinelli (Ronco Maurigi Delio Gallina); 5. Giorgio Rubagotti (SC Romanese); 6. Christian Gamba (Ciclistica Trevigliese); 7. Achille Bellato (US Biassono); 8. Cesare Tassi (Pedale Brembillese) 40"; 9. Francesco Colosio (V Cycling Piton); 10. Raffaele Armanasco (US Biassono).

Dan.Vig.