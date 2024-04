Ciclismo allievi. Filippo Colella concede il bis a Biassono

Calcinato, Brescia, l’Unione Sportiva Biassono concede il bis. Dopo il successo regalato da Simone Pesenti nella Coppa Cei di Monte San Quirico, in Toscana, il 15enne di Veduggio con Colzano Filippo Colella ha vinto il Memorial Fiorenzo Montanari per la categoria allievi svoltosi sulla distanza di 57 chilometri. Il corridore brianzolo ha battuto allo sprint Ruben Ferrari (GB Junior Pool Cantù), Mattia Mazzoleni (SC Cene) e Gianfilippo Ghidini (Scuola Ciclismo Mincio Chiese) con i quali era andato all’attacco. Per Colella è la prima affermazione della stagione. Continua il buon momento della società di Biassono diretta da Paolo Brugali che con i suoi allievi sta occupando un ruolo di primissimo piano. Le vittorie di Pesenti e Colella sono frutto di una preparazione accurata. Si è chiusa invece con la quarta posizione la gara di mountain bike a Esanatoglia (Macerata) dell’allievo Raffaele Armanasco. Dan.Vig.