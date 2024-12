Ciclocross. La Salus Seregno protagonista delle gare tricolori

La Coppa Italia Giovanile al Parco della Porada, valida per il Gran Premio città di Seregno-Memorial Enrico Lainati-Trofeo BCC Barlassina, ha dedicato la sua quarta edizione al puro spettacolo dei giovani provenienti da 15 regioni d’Italia. Ha vinto la rappresentativa della Lombardia, davanti a Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Un palcoscenico unico in Brianza, con oltre 300 giovani atleti che si sono sfidati davanti a tanti ex professionisti, da Gianni Bugno a Stefano Allocchio, da Mario Scireaa Giancarlo Casiraghi, Davide Bramati, Massimo Santambrogio e Massimo Ghirotto. Sei le gare oltre al Team Relay (staffetta) vinta dal Veneto davanti a Friuli e Lombardia.

Per quanto riguarda le prove singole, la Salus Seregno ha fatto tris con Michel Careri, vincitore con gli allievi di primo anno davanti a Borile e Frosini, con Matilde Anselmi tra le alleve di primo anno dove ha battuto Maifrè e Ghilotti (quarta Di Sciuva della Fiorin) e infine tra le allieve di secondo anno con Sara Peruta (nella foto) su Brandi e Cafueri. Successo del campione europeo, il marchigiano Tommaso Cingolani, tra gli allievi secondo anno, mentre Luca Ferro della Bustese Olonia ha dominato la gara degli esordienti avendo ragione di Nicolò Maglietti della Salus Seregno, mentre la prova femminile è stata conquista da Eleonora Flaviani.

Danilo Viganò