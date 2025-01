Ciclismo: dal 2025 i cartellini gialli anche per le due ruote

Firenze, 1 gennaio 2025 - Dopo la fase sperimentale iniziata a metà del 2024 con il nuovo anno entreranno ufficialmente in vigore i cartellini gialli dell’UCI (Unione Ciclistica Internazionale). Saranno mostrati come ammonimento ad atleti, staff delle squadre e personale al seguito della corsa in caso di comportamento scorretto. Chi riceverà due cartellini gialli nell’arco della stessa competizione, sarà estromessa dalla gara e dovrà restare sospeso per sette giorni. Se nell’arco di 30 giorni un corridore riceve tre cartellini gialli, la sua attività sarà sospesa per 14 giorni.

La sospensione sarà di un mese qualora si riceveranno sei cartellini gialli in 52 settimane (un anno solare). La conta dei giorni di sospensione, in ogni caso, partirà sempre dal giorno successivo in cui viene comminata l’ammonizione che fa scattare il provvedimento. Nel caso in cui la sospensione dovesse cominciare in concomitanza con la fine della stagione delle gare, i giorni inizieranno a contarsi dall’inizio della successiva perché l’ammonimento non si può scontare nel periodo di pausa invernale dalle competizioni. Da segnalare infine che la squadra verrà sanzionata con una multa di 2000 Franchi svizzeri se l’ammonito non dovesse essere individuato e il direttore sportivo non lo indicherà alle autorità competenti.