Ciclocross. Diletti e Mery Guerrini sul podio leader nella tappa di Corridonia

Doppio oro e argento per i corridori maceratesi nella Fertesino Cross Cup, che fa ancora tappa alla pista Cogiskart di Corridonia, per l’egida dell’Acsi Macerata e l’organizzazione della Nuova Sibillini (Maurizio ed Enzo Giustozzi) e la collaborazione del Club Corridonia presieduto da Mario Cartechini. L’apertura vincente porta la firma del montecassianese Alessandro Diletti (foto, Gentleman A, Team Cingolani), in campo femminile successo della settempedana women Mery Guerrini (HG). Nella seconda corsa, scuola ternana in vetta con Leonardo Caracciolo. Oro di categoria allo junior Danilo Colonna.

Classifiche assolute

Prima corsa: 1. Alessandro Diletti (Team Cingolani); 2. Giovanni Filippo Raimondi (Hg Cycling Team); 3. Alberto Laloni (Prolife); 4. Massimo Viozzi (New Mario Pupilli); 5. Andrea Fonti (Cicli Effe Effe); 6. Mauro Mercuri (Xtreme Bike Team); 7. Giovanni Lattanzi (Team Studio Moda); 8. Carlo Tudico (Prolife); 9. Paolo Pavoni (Team Co.Bo. Pavoni); 10. Luca Michettoni (HG Cycling Team).

Seconda corsa: 1. Leonardo Caracciolo (Triono Racing S.C. Centro Bici); 2. Fabrizio Iaconi (Bike Racing Team); 3. Lucio Griccini (Abitacolo Sport Club); 4. Andrea Tudico (Prolife); 5. Sabino Giovine (100% Bike); 6. Walter Funari (Xtreme Bike Team); 7. Giuseppe Paolino (Petrignano); 8. Luca Re (Bike Racing T.); 9. Mirco Narcisi (Xtreme); 10. Gianluca Censi (Abitacolo).

Umberto Martinelli