Caccia agli sterrati più duri. La Salus punta in alto

Dopo aver colpito in Coppa Italia, con tre successi, la Salus Seregno punta a vincere i Campionati Italiani Giovanili di Ciclocross in programma sabato 4 e domenica 5 gennaio a Follonica nella Maremma Grossetana. Le prove tricolori si svolgeranno all’Arena Centrale. In palio otto titoli per le categorie Esordienti e Allievi maschile e femminile. Le gare singole saranno precedute dal Campionato Italiano Team Relay-Staffetta Mista. Grande attesa per l’appuntamento clou del fuori strada, con il Ciclocross che sarà il primo sport in Italia ad assegnare il titolo tricolori. La Brianza sarà rappresentata da Salus Seregno e Gruppo Sportivo Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso. Le maggiori chance riguardano gli atleti del team seregnese, che fin qui hanno dimostrato di avere le carte in regola per puntare alla conquista della medaglia d’oro. Per la Salus correranno Michel Careri, Sara Peruta, Matilde Anselmi, Nicolò Maglietti, Amelie Cerise, Matteo Jacopo Gualtieri, Giovanni Bosio, Lorenzo Massimo Ghelfi, Alessio Bozza, Peter Cinerari e Davide Enrico Ghezzi. La società sevesina schiererà invece Andrea Colombo, Lorenzo Milani, Andrea Pierobon, Isabel Di Sciuva, Anna Caccia, Arianna Elli, Melanie Bosonin e Sofia Campi. Sabato alle 13 si apre con la Staffetta Mista.