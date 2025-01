Ciclismo: Il fiorentino Pavi Degl'Innocenti ultimo arrivo per la Vangi

Calenzano (Firenze), 2 gennaio 2025 - Con l’inizio del nuovo anno ufficializzato come da accordi, l’arrivo nel Team Vangi Il Pirata di Calenzano di un altro juniores interessante e dotato di ottime qualità, il fiorentino Giulio Pavi Degl’Innocenti. Sarà al suo secondo anno in categoria dopo la stagione trascorsa con poca fortuna e pochi risultati nel 2024 con il Team Franco Ballerini. Passista scalatore del fiorentino ricordiamo i risultati conseguiti da allievo nel 2023 con due titoli toscani a cronometro sul Circuito Internazionale del Mugello a Scarperia, nella cronoscalata Limite sull’Arno-Castra sul Montalbano e sul traguardo in salita della Resceto Cup. “Sono felice – ha detto il presidente Fabrizio Vangi – per la scelta fatta da Giulio Pavi Degl’Innocenti, che ritengo uno dei corridori più completi. Sono fiducioso che possa offrirci belle soddisfazioni”.

Antonio Mannori