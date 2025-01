Roglic ’sponsor’ di Aleotti. Il finalese attende il Giro

Sarà ancora una dei punti di riferimento della Red Bull Bora Giovanni Aleotti al Giro d’Italia che scatterà dall’Albania il 9 maggio. Infatti il 25enne finalese che ha contribuito in modo determinante alla grande rimonta dello sloveno Roglic alla Vuelta 2024 è stato richiesto dallo stesso campione sloveno al Giro d’Italia 2025. Roglic è il grande favorito alla corsa rosa (che non vedrà al via Pogacar) che ricordiamo transiterà in parte nell’alto modenese, ovvero a San Pellegrino in Alpe con arrivo Castelnuovo Monti (Re) e partenza il giorno successivo da Modena.

La stagione 2025 di Giovanni Aleotti è iniziata già ai primi di dicembre con la visita alla sede della Bora a Monaco di Baviera ed è proseguita nella sede in Austria della Red Rull, nuovo main sponsor del Team World Tour per il quale ha rinnovato sino al 2026 ed ha concluso con un primo raduno a Palma di Maiorca. Nella prossima stagione oltre ad Aleotti indosseranno la casacca della Red Bull altri tre italiani: Moscon, Sobrero e Pellizzari. Quindi Aleotti avrà la possibilità almeno nei ritiri di parlare la madre lingua anche se non avrà più come riferimento un diesse italiano come Gasparotto che era ormai diventato il suo punto di riferimento, quest’anno sarà diretto dall’inglese Roger Hammad ex Ineos.

"Nel 2024 – ha commentato Aleotti alla conferenza stampa – ho gareggiato 85 giorni oltre a tre stage in altura, è stato un bell’impegno e la vittoria al Giro della Slovenia è stata una bella soddisfazione". Tra i tanti giorni di corsa al Giro d’Italia ha scortato Martinez salito sul secondo gradino del podio alle spalle del dominatore Pogacar chiudendo comunque 24° assoluto e 7° tra gli under 25 ed alla Vuelta si è guadagnato la fiducia di Roglic che ha conquistato con una grande rimonta la sua quarta vittoria nella corsa spagnola. Nel 2024 Aleotti finalmente senza problemi di salute è stato decisamente positivo dimostrando che sta crescendo.