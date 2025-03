Ciclismo, all'iridato su pista Magagnotti la gara di Calenzano

Calenzano (Firenze), 30 marzo 2025 – Con una volata poderosa e irresistibile grazie alla sua affermata e riconosciuta forza che fanno di lui uno dei velocisti più forti in assoluto in campo internazionale, il diciottenne trentino di Avio, Alessio Magagnotti dell’Autozai Contri si è aggiudicato il Memorial Faliero e Clara Vangi-Piero Bacchereti. Ma oltre alla bravura di Magagnotti, occorre ricordare la perfetta condotta di gara della formazione diretta da Fausto Boreggio e la perfetta intesa mostrata nelle battute finali.

A 3 km dall’arrivo da un gruppo di 60 corridori usciva con decisione Pierotto che veniva ripreso a 500 metri dal traguardo e nel momento in cui la Vangi Il Pirata, la squadra di casa, preparava lo sprint partiva il suo compagno di squadra Magagnotti con una progressione fantastica. La maglia gialla davanti al gruppo non aveva rivali, e per il trentino era il primo successo stagionale nei confronti di Segatta (altro trentino) e di Sgherri. Il vincitore non voleva prendere parte alla gara dopo la recente caduta rimediata all’estero ma grazie anche alle insistenze di Fabrizio Vangi, presidente del Vangi Cycling Team società organizzatrice, ha deciso di prendere il via assieme agli altri 134 atleti di 21 squadre presenti a questo appuntamento su di un tracciato poco selettivo dopo l’annullamento della salita di via Baroncoli resa impraticabile dal maltempo dei giorni scorsi. Media finale di oltre 43 e volata di un folto gruppo che ha eletto il più forte, l’anno scorso vincitore di 7 gare (per lui è la 52^ vittoria in carriera), campione del mondo su pista in Cina con il quartetto dell’inseguimento, e nella stessa manifestazione iridata, medaglia di bronzo nella prova inseguimento individuale.

Un giovane di classe, di grande qualità, che sicuramente saprà unire l’attività su strada a quella della pista con la maglia azzurra in questo 2025. Posto d’onore per Segatta altro atleta da seguire con interesse e terzo il marchigiano Giacomo Sgherri portacolori del Team Vangi, che dopo il serio infortunio della stagione scorsa è tornato ad esprimersi su ottimi livelli. Ferruzzi e Luci compagni di squadra, hanno legittimato la buona prestazione della Pol. Monsummanese. La gara è stata organizzata in maniera splendida dalla Vangi Cycling Team grazie al contributo e alla passione della Tirrenia Truck del suo titolare Paolo Ciervo, presso il cui ampio piazzale si è tenuto il ritrovo della gara che ha ricordato personaggi stimati e ammirati come Faliero e Clara Vangi, oltre a Piero Bacchereti. Tra i presenti Saverio Metti, vice presidente della Federazione Ciclistica Italiana e per il Comitato Regionale Toscana, Federico Micheli e Andrea Diolaiuti

ORDINE DI ARRIVO: 1) Alessio Magagnotti (Autozai-Contri) Km 100, in 2h18’16”, alla media di Km 43,394;, 2) Fabio Segatta (U.S. Montecorona); 3) Giacomo Sgherri (Team Vangi Il Pirata); 4) Emanuele Ferruzzi (Polisportiva Monsummanese) a s.t., 5) Matteo Luci (Polisportiva Monsummanese); 6) Marco Petrolati (Team Vangi Il Pirata); 7) Nicola Cerame (Team Franco Ballerini Lucchini Energy); 8) Marco Pellegrini (U.S. Montecorona); 9) Giuseppe Sciarra (Team Franco Ballerini Lucchini Energy); 10) Luca Frontini (Gb Team Pool Cantù).