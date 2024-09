Ciclismo: allo svizzero Marc Hirschi il Gran Premio di Larciano

Larciano,8 settembre 2024 – Anche il 46° Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano, ha dovuto fare i conti con la pioggia a tratti torrenziale, costringendo direzione di corsa e giuria a cancellare uno dei tre giri finali con la salita di San Baronto, per cui alla fine i chilometri sono risultati 168,8 rispetto ai 196 previsti. Ha vinto uno dei principali favoriti il 24enne svizzero Marc Hirschi della UAE Emirates, team alla sua settantesima vittoria nel 2024. Per Hirschi invece quarto successo stagionale, a conferma che resta sempre uno dei corridori più forti e brillanti per le gare di un giorno. Hirschi dopo una fuga di una dozzina di corridori è entrato in azione al quarto passaggio sulla salita di Fornello, e dei 24” di margine al culmine della salita ne ha conservati cinque sul traguardo nei confronti del ventiduenne Silvia, mentre terzo a 9” è giunto il toscano Ulissi compagno di squadra del vincitore. Nella gara pistoiese (126 partenti di 18 squadre) la presenza anche della Nazionale Azzurra diretta dal Ct Daniele Bennati, con una bella prestazione quanto sfortunata del bresciano Scaroni caduto nella discesa a 5 km dall’arrivo quando era all’inseguimento di Hirschi assieme a Romo. Nella Top ten anche l’ex tricolore Velasco, il toscano Albanese, Brambilla e Carboni. Il grande ciclismo rimane ora nella nostra regione con il Giro della Toscana di mercoledì a Pontedera, cui seguirà 24 ore dopo il Gran Premio Città di Peccioli-Coppa Sabatini.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Marc Hirschi (UAE Team Emirates) km 168,8, in 3h55’12”, alla media di km 43,345; 2)Thomas Silva (Caja Rural) a 5”; 3)Diego Ulissi (UAE Team Emirates) a 9”; 4)Javier Romo (Movistar); 5)Simone Velasco (Naz. Italiana) a 12”; 6)Albanese; 7)Vercher; 8)Nicolau; 9)Brambilla; 10)Carboni.

Antonio Mannori