Ciclismo, altro arrivo per il Team Vaiano: si tratta della greca Milaki

Vaiano,29 novembre 2024 - Prosegue incessante la campagna di rafforzamento della squadra femminile del Team Aromitalia 3T Vaiano per la stagione 2025. L’ultimo “colpo” di mercato del presidente Stefano Giugni è l’accordo raggiunto con l’esperta trentaduenne ellenica, Argiro Milaki, una delle atlete greche più forti nella sua nazione. Forte passista ed ottima velocista, gareggia con successo anche su pista specialità che l’ha vista presente ai Campionati Mondiali ed Europei ed ai Giochi Olimpici. Nella stagione 2024 la Milaki si è laureata campionessa nazionale greca su strada e vice campionessa nella cronometro individuale, oltre ad ottenere diversi piazzamenti nelle gare alle quali ha preso parte. Da ricordare i sei titoli nazionali su strada nella prova in linea ottenuti in Grecia, mentre due volte si è imposta anche nel Campionato greco a cronometro. “Sono contenta di gareggiare con la nuova maglia del team Aromitalia 3T Vaiano – ha detto Argiro Milaki – spero di portare in squadra tutta la mia esperienza, maturata nel corso della mia lunga carriera agonistica sia su strada che in pista”.